Убили из-за денег: известную модель нашли расчлененной в Гонконге

В Гонконге была арестована семья известной 28-летней модели после ее жестокого убийства. Подозревают, что мотивом стал спор из-за денег.

В Гонконге стало известно о гибели известной 28-летней модели Эбби Чой. Останки ее тела обнаружили в загородном доме.

Смотрите также В Японии умер Мацумото Лейдзи – автор популярных аниме и манг

Жестокое убийство в Гонконге

Полиция Гонконга сообщила, что загородный дом был превращен в скотобойню. Там нашли электропилу и мясорубку, следователи считают, что они использовались для расчленения. На месте преступления также обнаружили две кастрюли с тушеным мясом, вероятно, человеческим.

Полицейские до сих пор не нашли голову модели. Конечности девушки обнаружили в холодильнике.

Следователи считают, что жестокое убийство совершила семья бывшего супруга Эбби Чой. Сам мужчина пытался скрыться на лодке, однако его, брата, отца и мать уже арестовали в субботу, 25 февраля. Информация об исчезновении модели появилась 22 февраля.

Мы считаем, что жертва и семья ее бывшего супруга имели много финансовых споров, связанных с огромными суммами. Кто-то был недоволен тем, как потерпевшая распорядилась своими активами, что стало мотивом для убийства,

– сообщил полицейский.

Модель Эбби Чой всего неделю назад опубликовала кадры по фотосессии. Она предстала на обложке глянца L'Officiel Monaco.



Эбби Чой / Фото с инстаграма модели