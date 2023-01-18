Катастрофа в Броварах: Дорофеева, Цымбалюк и другие реагируют на падение вертолета

В Броварах произошла трагедия: вертолет упал вблизи детского сада. Звезды реагируют на катастрофу и сочувствуют всем, кто забросил или потерял близких.

18 января в Броварах упал вертолет. В результате катастрофы погибло руководство МВД – они находились в вертолете. Украинские звезды отреагировали на трагедию, сообщает 24 Канал.

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Надя Дорофеева

Господи, только увидела новости. Да что это за ужас,

– написала певица.



Звезды о трагедии в Броварах / Фото с инстаграм-сториз

Сергей Притула

"Невыносимая боль. Нет слов… Самые искренние соболезнования всем кого коснулось страшное горе!".

Наталья Денисенко

"Это какой-то ужас. Мои соболезнования всем пострадавшим".



Звезды о трагедии в Броварах / Фото с инстаграм-сториз

Андрей Бедняков

"Трагедия в Броварах. Это шок. Соболезнования семьям погибших. Что-то 2023 год не очень начался".



Звезды о трагедии в Броварах / Фото с инстаграм-сториз

Тарас Цымбалюк

"Бровары. Уже 18 погибших, среди них 3 детей. Боже, какой ужас".



Звезды о трагедии в Броварах / Фото с инстаграм-сториз

Кристина Решетник



Звезды о трагедии в Броварах / Фото с инстаграм-сториз

Даша Квиткова



Звезды о трагедии в Броварах / Фото с инстаграм-сториз

Анатолий Анатолич

"Бровары, держитесь. Мы все вместе".

Что сейчас известно

18 января в Броварах недалеко от детского сада упал вертолет Super Puma, использовавшийся ГСЧС. В нем в то время находились 9 членов экипажа, среди которых командование МВД: Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. Все они погибли.

По предварительной информации, вертолет во время падения задел детский сад, затем улетел в направлении многоэтажки, где остановился. "Вертокрыл кружил, горел и полетел в сторону. Я так поняла, выбрал самый маленький объект, потому что там двухэтажное здание, а здесь - десятиэтажное", – сказала живущая неподалеку жительница Броваров.

По состоянию на 11.30 18 января известно о гибели 18 человек. Среди жертв – дети. 25 пострадавших попали в больницы, в том числе 10 детей. Но эта цифра может увеличиваться. Вероятно, создадут специальную комиссию, которая будет расследовать случай катастрофы и причины падения вертолета.