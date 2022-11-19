Коля Серга выступил в центре Херсона со стихотворением, которое написал 8 месяцев назад
Источник:Коля Серга
Украинский музыкант Коля Серга приехал в Херсон. Он прочитал в центре города свое стихотворение, написанное еще в апреле для херсонцев.
Уволенный Херсон живет новой жизнью. Поддержать жителей решил "Культурный десант" и Коля Серга.
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Коля Серга приехал в Херсон
Музыкант приехал в освобожденный город и выступил перед херсонцами в центре. Он продекламировал стихотворение, которое написал еще 8 месяцев назад, ожидая деоккупации.
Я написал это стихотворение в апреле. С него начались общения с храбрецами, которые рискуя своей жизнью, посылали информацию о расположении, перемещении и количестве врага. Я знал, что настанет день, и это стихотворение я буду рассказывать уже в освобожденном Херсоне. Для свободных херсонцев. Этот день настал,
– поделился Коля Серга.
"Колись закінчиться цей страшний сон, і знову розквітне Херсон, і люди – красиві та добрі люди тоді запанують у ньому. Стече безкорисна російська багнюка по трубах до себе – до пекла", – прочитал стихотворение артист.
Коля Серга в Херсоне:
Также музыканты с арбузами под мышкой и под скрипку спели гимн Украины:
Кто из звезд побывал в Херсоне
- Военный и ведущий Даниэль Салем вошел в Херсон в день освобождения вместе с собратьями. Он показал и рассказал, как их встречали люди – с вкусной едой и поцелуями.
- Впоследствии фото из освобожденного города показал Дмитрий Комаров. Впрочем, 14 ноября он попал под обстрел – это произошло через два часа после того, как в Херсоне прошла пресс-конференция Зеленского.
- Музыкант Арсен Мирзоян приехал в Херсон, где встретился с жителями города и спел для них песни.