Уважать себя, – Оксана Муха посоветовала, как каждый из нас может бороться с русским врагом

Все больше новостей рассказывают нам о российских войсках на границе, а украинские музыкальные рейтинги переполнены российскими артистами. Оксана Муха рассказала, как каждый может бороться с врагом.

Известная украинская певица Оксана Муха рассказала, как каждый украинец может противостоять врагу – России. По ее мнению, обязательно следует думать о других, а особенно об украинских воинах.

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"Надо уважать себя, сплотиться в украинском и отталкивать врага во всех возможных фронтах. На это сейчас такое время. Понимаю, что кто-то скажет: "А я так не хочу, это моя жизнь". Но воинам, которые сейчас на фронте, тоже хочется жить своей жизнью. Им тоже многое не нравится, но сейчас они в борьбе с врагом. Завтра они отдадут свою жизнь за то, чтобы мы жили так, как хотим", – поделилась исполнительница.

Возможно, мне легко говорить, потому что я из Западной Украины, здесь народ сплоченнее, сознательнее. Нас не истребляли голодом и не заселяло русскоязычное население, которому говорили, что это его земля. Чтобы этого не повторилось, надо учить историю,

– заметила Оксана Муха.

Певица отметила, что знание истории играет важную роль в становлении нации. Она считает, что если бы каждый из нас в совершенстве знал историю Украины и историю своего рода, было бы гораздо легче сплачиваться и защищать свой край.

"Очень переживаю за то, какие историки будут у наших детей. Потому что учитель должен рассказывать историю, как фильм, быть влюбленным в нее, вкусно подавать ее. Чтобы она запоминалась детям, была разложена по полочкам. Наша история очень сложная, было много событий. Но очень важно, чтобы дети знали ее. Чтобы знали семейное дерево", – подчеркнула знаменитость.

Оксана Муха / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

Интервью Оксаны Мухи для 24 канала: смотрите видео онлайн