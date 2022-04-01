Утро, мы увидели вспышки в небе, – как Никита Добрынин уезжал из дома в первый день войны

24 февраля Никита Добрынин и его супруга Даша Квиткова проснулись от взрывов, произошедших в разных районах Киева. Тогда они через 15 минут собрались и отправились к родным на Левый берег.

Узнав, что Россия напала на Украину, у Никити были только мысли о том, что вывезти в безопасное место сына и жену.

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Никита Добрынин о первом дне войны

Ведущий признался, что до последнего не хотел верить, что Россия может вступить в войну против Украины. Поэтому в первые минуты войны чувствовал злобу, отчаяние.

В первые 10-15 минут мы начали собирать вещи. Были мысли о том, чтобы вывезти любимую с ребенком. Тогда сели в автомобиль и уже по дороге думали, что делать дальше,

– поделился Никита.

"Тревожный чемодан" они не собирали заранее. Единственное, в машине всегда была детская коляска, вода для сына и питание. Для Никиты и его жены Даши это было самое главное. Утром 24 февраля они спешно собрали свои главные вещи, документы.

Супруги с сыном отправились на Левый берег Киева, где живут родственники Даши. Как раз оттуда все уезжали, поэтому на пути пара не было автомобилей. Некоторое время семья еще провела в Киеве, а затем переехала на запад Украины.

Интервью Никиты Добрынина: смотрите видео онлайн