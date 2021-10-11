Устала молчать, – жена Кости Войтенко о конфликте с мужем и лжи на "Танцах"

Жена участника "Танцев со звездами" Валентина Войтенко рассказала об их конфликте. По ее словам, он начался вовсе не из-за проекта. Танцовщица подчеркнула, что продюсеры шоу и ее муж – врут.

Жена актера Константина Войтенко обнародовала откровенное сообщение, в котором рассказала свою версию конфликта с мужем. Она подчеркнула, что его причиной не были "Танцы со звездами".

Обратите внимание Константин Войтенко из "Танцев со звездами" раскрыл детали ссоры с женой

При чем здесь "Танцы со звездами"

Константин делился, что якобы поссорился с женой Валентиной потому, что он принял участие в шоу, а она, как танцовщица нет. Но именно жена это опровергает.

Меня злит и раздражает, что обо мне врут в прайм-тайм на национальном телевидении – сценаристы, продюсеры шоу "Танцы со звездами" и мой муж. Меня злит, что я лгу вам уже пол года. А точнее, недоговариваю,

– заявила Войтенко.

Звездная жена подчеркнула, что она просила мужа не впутывать ее в танцевальный проект. Однако теперь зрителям кажется, что Константин должен примириться с Валентиной в одном из прямых эфиров. Хоть на самом деле все не так.

"Ощущение, будто я должна подыгрывать в том, что придумали и решили за меня, и в чем я подыгрывать не обещала. Я не настолько завистлива и примитивна, чтобы обижаться на мужа за мое неучастие в шоу. Если бы я конкурировала с Костей, я бы давно настояла на постоянной няне, помчалась бы на кастинги, и ставила бы в приоритет карьеру", – подчеркнула жена актера.



Костя Войтенко с женой и дочкой / Фото из инстаграма Валентины Войтенко

"Наши отношения токсичны"

Валентина Войтенко призналась, что находится в открытом конфликте с мужем с апреля этого года. С августа они начали посещать семейного терапевта. Сейчас они живут отдельно и учатся воспринимать друг друга по-другому.

Ведь у нас давно было сложно в отношениях. Только так я осознала, что наши отношения токсичны. В них плохо всем. Что не я одна виновата во всем. И нужны решения. И в результате семейной терапии мы пришли к промежуточному пункту – жить отдельно и продолжать терапию отдельно. Учиться общаться и реагировать друг на друга иначе. На этом этапе мы сейчас,

– рассказала танцовщица.

Женщина добавила, что Константин "системно причиняет ей боль и плохо осознает это". Но теперь она чувствует облегчение, потому что не умеет врать.

Реакция сети

На откровенное сообщение жены актера отреагировали не только ее подписчики, но и украинские знаменитости:

Илона Гвоздева: "Родная, сил тебе пережить все это шоу, и как правильно ты подметила, не следует впускать это шоу в свою жизнь";

"Родная, сил тебе пережить все это шоу, и как правильно ты подметила, не следует впускать это шоу в свою жизнь"; Лилия Ребрик: "Валюша. Сколько любви, боли, надежды, гармонии и зрелости в каждом твоем слове... Все будет как будет! Вы прекрасная семья, и я верю! Когда вы поженились - почему-то хорошо помню свои мысли и слова насчет вас обоих: "Эти двое вроде бы из другой реальности! Таких не бывает! Чистые, светлые, настоящие! "Берегите себя!";

"Валюша. Сколько любви, боли, надежды, гармонии и зрелости в каждом твоем слове... Все будет как будет! Вы прекрасная семья, и я верю! Когда вы поженились - почему-то хорошо помню свои мысли и слова насчет вас обоих: "Эти двое вроде бы из другой реальности! Таких не бывает! Чистые, светлые, настоящие! "Берегите себя!"; Наталка Денисенко: "Валюшка, не пускайте в свою жизнь то, чего не хочется и не переживай. Жизнь одна. Главное будь счастлива, и посмотри на это все с другой стороны! Скоро можно будет посмеяться над этим".

Текст публикации Валентины Войтенко​

Раздражает, что про меня лгут в прайм тайм на национальном телевидении - сценаристы, продюсеры шоу "Танцы со звездами" и мой муж. Меня злит, что я лгу вам уже пол года. А точнее, недоговариваю.

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Я просила Костю не ввязывать меня в его участие в шоу. Увы, это не помогло. Я приняла решение написать здесь свою позицию.

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У нас нет конфликта с Костей из-за моего неучастия в шоу «Танцы со звёздами».

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И мне не нравится, что эта история тянется к какому-то воссоединению в прямом эфире. Ощущение, будто я должна подигрывать в том, что придумали и решили за меня, и в чем я подигрывать не обещала.

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Я не настолько завистлива и примитивна, чтоб обижаться на мужа за мое неучастие в шоу. Если б я конкурировала с Костей, я б давно настояла на постоянной няне, помчала бы на кастинги, и ставила бы в приоритет карьеру.

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Но! Я выбирала семью. Готова была перекраивать себя под партнера, старалась угодить. Неосознанно. Всеми силами пыталась смастерить семью, которой в моем детстве не было.

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При встрече, и робко в директе знакомые спрашивают, а шо там у Вас? И я отмалчиваюсь. Ибо ещё болит и не пережито. Но я устала молчать и терпеть.

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Что же сейчас у нас с Костей?

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В процессе моей терапии и саморазвития, я научилась сама давать себе поддержку. Травма брошенной папой девочки начала срастаться и я сумела посмотреть на наши отношения со стороны. Я перестала бояться, как смерти, развода или расставания. Ведь у нас давно было сложно в отношениях. Только так я осознала, что наши отношения токсичны. В них плохо всем. Что не я одна виновато во всем. И нужны решения.

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Мы с Костей находились в открытом конфликте с апреля этого года.

С августа мы посещали семейного терапевта.

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И в результате семейной терапии мы пришли к промежуточному пункту - жить отдельно и продолжать терапию отдельно. Учиться общаться и реагировать друг на друга иначе. На этом этапе мы сейчас.

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Мне обидно, больно и грустно. Потому что я испытываю чувства к человеку, который системно причиняет мне боль и плохо осознаёт это.

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Мне стыдно, потому что я сама эмоционально незрелый человек, иначе бы я не попала в такую ситуацию.

Вся моя танцевально-педагогическая деятельность и интерес к психотерапии – способ помочь себе и другим людям пережить самую большую боль, о которой молчат, который плохо осознают и от которого бегут.

Вот так все многослойно. И не о"Танцах со звездами".

Обычная жизнь. Среднестатистической украинской семьи. Просто немного более известной. Где нет плохих и хороших. Как бы поначалу не хотелось обвинять партнера во всех бедах. На каждом из нас своя ответственность и свой выбор.

Прошу вас принять как есть и ничего не советовать. Просто потому, что это еще не пережитый мой этап. Спасибо за понимание. Чувствую облегчение. Врать – не мое.