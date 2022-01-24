"Завалю всех медом": что пишут об участии в Нацотборе Евровидения LAUD, KALUSH и другие

Украинские молодые исполнители получили билеты в Национальный отбор Евровидение-2022. О шансе презентовать себя на большой сцене уже высказались участники в социальных сетях.

Восемь талантливых исполнителей из Украины и даже Беларуси попробуют свои силы на Нацотборе Евровидения-2022, чтобы отправиться на главный конкурс в Италию, в город Турин уже в мае этого года.

К слову Список участников национального отбора на Евровидение-2022

В Нацотбор из почти 300 заявок попали всего 8 финалистов:

Alina Pash – "Тіні забутих предків" Cloudless – "All be alright" Kalush Orchestra – "Стефанія" LAUD – "Hot underwater" Michael Soul – "Demons" Our Atlantic – "Моя любов" ROXOLANA – "Girls" Wellboy – "Nozzy Bossy"

Как они отреагировали на участие в отборе – читайте на их инстаграм-страницах и подборке Showbiz 24.

Cloudless

"Друзья, у нас невероятная новость! Мы попали в финал Национального отбора Евровидения 2022 с песней All Be Alright, которую вы уже точно слышали. Уже 12 февраля включайте UA:Первый и голосуйте за нас. Ждем вашу поддержку!"– написали музыканты.



Cloudless / Фото из инстаграма музыкантов

Kalush Orchestra

"Йо, мы прошли в финал Евровидения! Большая благодарность всем, кто нас поддерживал, надеемся, что скоро украинский фольклор услышит вся Европа, поэтому делаем все возможное для этого! Нам нужна будет ваша помощь 12.02, когда будет смс-голосование. Я вам напомню еще сто раз, но хочу, чтобы вы поняли, что на этот раз нам реально очень нужна ваша помощь, а я в свою очередь всех завалю медом. Пиши в комментах, отправишь смс за нас?"– шутливо поинтересовались участники рэп-группы.



Kalush Orchestra / Фото из инстаграма группы

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LAUD

"Я прошел в финал национального отбора Евровидения-2022! Теперь официально – участвую в отборе с треком Head Under Water. Эта песня очень отозвалась вам после выхода альбома. На нее я решил сделать ставку и не проиграл. Пусть так будет и впредь. Горжусь возможностью и надеюсь на вашу поддержку", – говорится в публикации исполнителя.



LAUD / Фото из инстаграма исполнителя

Michael Soul

"Demons в финале украинского Нацотбора на Eurovision Song Contest 2022. Друзья, уже 12 февраля на сцене Нацотбора вы сможете увидеть и услышать мое выступление, а также поддержать своими голосами. Важен каждый! Не пропустите это невероятное шоу, и, конечно же, не забывайте скачивать Demons на всех цифровых площадках", – отметил белорус.

Our Atlantic

"Мы в финале Евровидения 2022! Очень радуемся! Песню презентуем уже очень скоро, она – огонь. Увидимся и услышимся в финале! Хэй хо!"- прокомментировали участие в отборе музыканты.



Our Atlantic / Фото из инстаграма группы

ROXOLANA

"Ура, мы прошли в 8! Ждите нас 12 февраля на сцене Национального отбора, – написала участница отбора.



ROXOLANA / Фото из инстаграма артистки

Wellboy

"Привет, я прошел в финал отбора Евровидения, можете меня поздравить! Я рад, потому что это будет очередное интересное приключение в моей жизни. Песню вы услышите 11 февраля, она имеет название "Nazzy Bossy" и мне кажется, что она классная, я даже там пою на английском. Всем участникам желаю удачи, пусть с нами будет сила села", – забавно написал артист.



Wellboy / Фото из инстаграма исполнителя