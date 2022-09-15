Все аплодировали стоя, – Урсула фон дер Ляен рассказала, как Зеленскую принимали в Европарламенте

В среду, 14 сентября, Елена Зеленская появилась на заседании Европарламента. В Страсбурге она лично пообщалась с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Приехав в Киев, она поделилась впечатлениями от визита первой леди Украины.

В четверг, 15 сентября, Урсула фон дер Ляен приехала в Киев и вместе с президентом Зеленским пообщалась с журналистами вблизи Мариинского дворца. Она тепло высказалась о его жене Елене Зеленской, информирует 24 канал.

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Урсула фон дер Ляен о визите Зеленской в Европарламент

Вчера у нас была честь принимать первую леди Украины в Страсбурге, в Европейском парламенте. Это было очень впечатляюще, очень тепло увидеть, услышать эти овации. Все стоя аплодировали ей, величественная атмосфера царила,

– заявила Урсула фон дер Ляен.

Здесь следует отметить, что появление Елены Зеленской на заседании Европарламента – это прецедент и исторический момент, ведь впервые на доклад был приглашен иностранный гость. Интересно, что накануне первая леди Украины имела личный разговор с президентом Еврокомиссии и, очевидно, произвела на нее приятное впечатление:

Зеленская поблагодарила Урсулу фон дер Ляен за личное лидерство в предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС и обсудила с ней потребности украинцев на Родине и за рубежом – лечение, протезирование, психологическую реабилитацию и доступность образования;

после этого президент Еврокомиссии объявила о выделении 100 миллионов евро для восстановления 74 украинских школ.

Елена Зеленская с Урсулой фон дер Ляен в Страсбурге / Фото с инстаграма первой леди Украины