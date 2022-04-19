Елена Зеленская предположила, почему россияне так жестоки

Первая леди Украины Елена Зеленская подчеркнула, что отношение российских властей к своим военным – это смесь унижения подчиненных и безнаказанности сильных.

Жена Зеленского дала интервью влиятельному изданию Respekt. Она поблагодарила чехов за прием украинцев, которые были вынуждены бежать от войны, чтобы спасти жизнь.

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Елена Зеленская о российских властях

Также первая леди Украины отметила вопрос бесчеловечности россиян. Весь мир пытается разгадать причину зверств, которые устроили российские оккупанты на украинской земле, однако не может сделать это.

Моя версия – это отражение того, как российские власти относятся к своим солдатам и вообще к людям. Это смесь униженности подчиненных и безнаказанности сильных. И когда такой униженный подчиненный получает силу – он становится маньяком,

– поделилась Зеленская.



Елена Зеленская на обложке журнала Respekt / Фото с телеграмма первой леди

"Война выявляет не только ужасные, но и прекрасные стороны человека. Когда украинцы или европейцы делятся с беженцами всем, что имеют, когда люди со всего мира едут в разрушенную Бучу, чтобы помочь тамошним жителям, накормить, отремонтировать их жилье, забирают животных, которые потеряли хозяев, – все это проявления человечности. Зло не тотальное. Добро победит", – подытожила супруга президента.

Недавно журналисты спросили Елену, что она думает о том, что есть "мишень номер два" для врага. Каждый день в Украине гибнут мирные люди, поэтому, по мнению Зеленской, все украинцы являются "мишенью номер один" для врагов, пришедших на нашу землю, чтобы убивать.