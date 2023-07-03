"Снова расстрелянное возрождение": в сети шокированы гибелью писательницы Виктории Амелиной

Сеть всколыхнула страшное известие о смерти украинской писательницы и члена PEM Ukraine Виктории Амелиной. Врачам не удалось спасти женщину после атаки по Краматорску.

Писательница умерла 1 июля в Днепре. Она занималась документированием российских военных преступлений для правовой организации Truth Hounds и работала на деоккупированных территориях на Востоке, Юге и Севере Украины. Она стала тем человеком, который на Изюмщине нашел дневник убитого россиянами писателя Владимира Вакуленко. Ленты соцсетей заполнены постами, фото и воспоминаниями об украинской писательнице, которая внесла значительный вклад в развитие украинской литературы и культуры в целом.

Важно Назар Грабарь и его погибший брат получили награды от Залужного: фото

Реакция сети на смерть Виктории Амелиной

Писательница и журналистка Галина Вдовченко была лично знакома с Викторией. Они не раз вместе помогали людям и занимались просветительской деятельностью.

Найдешь ее взглядом – и чувствуешь поддержку. Только теперь пытаюсь понять, как много ей удалось сделать. Она должна била прожить долгую яркую жизнь и написать, сказать, сделать гораздо больше, если бы не российские ракеты, которые ежедневно убивают украинцев на украинской земле, разрушая наши жизни,

– в воспоминаниях о Виктории, написала Галина.

Лина Костенко также вспомнила о писательнице в своем фейсбуке.

Кинорежиссер и писательница Ирина Цилык общалась с Амелиной и на днях должна была поехать с ней в Карпаты – в лагерь для подростков из Донбасса. Она в своем фейсбуке написала пост о Виктории, смерть которой ее ошеломила.

Талантливая украинская писательница, которая в прошлом году начала писать также сильные стихи. Активистка и исследовательница, которая ездила в горячие зоны собирать показания пострадавших. Человек, вложивший всю душу (и собственные деньги, между прочим) в литературный фестиваль в Нью-Йорке Донецкой области и местных подростков, с которыми она там завязала ниточки. Добрая жена и мама замечательного мальчика,

– подчеркнула Ирина.