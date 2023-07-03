"Снова расстрелянное возрождение": в сети шокированы гибелью писательницы Виктории Амелиной
Сеть всколыхнула страшное известие о смерти украинской писательницы и члена PEM Ukraine Виктории Амелиной. Врачам не удалось спасти женщину после атаки по Краматорску.
Писательница умерла 1 июля в Днепре. Она занималась документированием российских военных преступлений для правовой организации Truth Hounds и работала на деоккупированных территориях на Востоке, Юге и Севере Украины. Она стала тем человеком, который на Изюмщине нашел дневник убитого россиянами писателя Владимира Вакуленко. Ленты соцсетей заполнены постами, фото и воспоминаниями об украинской писательнице, которая внесла значительный вклад в развитие украинской литературы и культуры в целом.
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Реакция сети на смерть Виктории Амелиной
Писательница и журналистка Галина Вдовченко была лично знакома с Викторией. Они не раз вместе помогали людям и занимались просветительской деятельностью.
Найдешь ее взглядом – и чувствуешь поддержку. Только теперь пытаюсь понять, как много ей удалось сделать. Она должна била прожить долгую яркую жизнь и написать, сказать, сделать гораздо больше, если бы не российские ракеты, которые ежедневно убивают украинцев на украинской земле, разрушая наши жизни,
– в воспоминаниях о Виктории, написала Галина.
Лина Костенко также вспомнила о писательнице в своем фейсбуке.
Кинорежиссер и писательница Ирина Цилык общалась с Амелиной и на днях должна была поехать с ней в Карпаты – в лагерь для подростков из Донбасса. Она в своем фейсбуке написала пост о Виктории, смерть которой ее ошеломила.
Талантливая украинская писательница, которая в прошлом году начала писать также сильные стихи. Активистка и исследовательница, которая ездила в горячие зоны собирать показания пострадавших. Человек, вложивший всю душу (и собственные деньги, между прочим) в литературный фестиваль в Нью-Йорке Донецкой области и местных подростков, с которыми она там завязала ниточки. Добрая жена и мама замечательного мальчика,
– подчеркнула Ирина.
- Щемящее сообщение о Виктории Амелине также написала ее подруга Юлия Березовская-Чупа.
Вика была светом, она помогала всем, кто нуждался в помощи, помощи разной. Безграничное количество людей перед ней в долгу, я уверена, что все, будь в том необходимость, сплотились бы и объединились для ее спасения. Парадокс ситуации в том, что наша помощь ей оказалась не нужной, мы все оказались бессильны перед смертью,
– отметила Юлия.
- Глава львовской областной государственной администрации Максим Козицкий тоже почтил память Виктории Амелиной.
- Популярная блогерша, которая популяризирует украинские традиции и искусство София Безверхая также написала пост о погибшей писательнице в своем фейсбуке.
- Украинский историк и публицист Роман Кабачий написал искренний и откровенный пост о смерти Виктории Амелиной.
Прости, что мы не уберегли тебя от этой поездки на Восток. Прости,
– высказался Роман.
- Украинский военный Михаил Мартыненко, увлекавшийся творчеством и вкладом Виктории в украинскую культуру, выставил о ней пост в фейсбуке.