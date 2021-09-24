Умерла семья участника "Голоса страны": причиной смерти могло стать отравление грибами

В Житомирской области умерла почти вся семья – женщина и две ее дочери. Оказалось, что это семья участника "Голоса страны-11" Богдана Мухи. Подозревают, что его мать, бабушка и тетя могли отравиться грибами.

Умерла семья участника "Голоса"

19 сентября в Коростене Житомирской области произошла трагедия: умерли сразу три женщины из одной семьи. Они были родственницами участника 11 сезона "Голоса страны" Богдана Мухи. Парень приехал из Киева в Коростень, как только узнал о потере мамы.

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Богдан не мог зайти в квартиру, а потому вызвал спасателей. Дома нашли его бабушку и тетю, которые в то время были мертвыми.

Я знаю, что моя бабушка, мама и тетя ели грибы, им было плохо. Бабушка с тетей были здесь, мама помогала старенькому дедушке. Ей тоже было плохо весь день,

– рассказал участник "Голоса страны".



Богдан Муха с мамой / Фото из инстаграма Богдана Мухи

Вероятная причина смерти

В квартире эксперты нашли алкоголь и грибы – бледную поганку. Версия, что женщины отравились грибами, наиболее вероятна. Однако не исключают и варианта, что сильная интоксикация могла произойти из-за некачественного алкоголя, он не был куплен в магазине.

Медики подчеркнули, что симптомы отравления бледной поганкой могут быть не такими заметными. Сначала могут проявиться спазмы, тошнота, однако впоследствии может наступить якобы облегчение.

По словам врача Анны Тихоновой, от получаса до суток гриб поражает внутренние органы – кишечник, центральную нервную систему, почки, печень. Большинство тех, кто принял бледную поганку, умирают.

Участник "Голоса страны" добавил, что не понимает, почему никто из женщин не вызвал скорую помощь.

Для меня это загадка, потому что бабушка медик,

– поделился Богдан.

Полиция открыла производство

Соседи рассказали, что женщины не ходили по грибы. Их якобы угостил товарищ, которого потом в селе не видели. Полиция открыла уголовное производство по статье "умышленное убийство".

Если мужчина действительно специально принес родственникам Богдана грибы, ему грозит пожизненное заключение. Однако неизвестно, нашли ли органы "приятеля" семьи.

Отметим, что мать участника "Голоса страны" в день смерти помогала пенсионеру. Ей стало плохо, однако еще до приезда скорой женщина умерла.