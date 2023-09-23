Умерла мама Кузьмы Скрябина Ольга Михайловна Кузьменко. Ей было 76 лет.

Об этом сообщили в Благотворительном фонде имени Кузьмы Скрябина. Его в марте 2015 года основала жена Андрея Кузьменко – Светлана Бабийчук.

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Умерла Ольга Кузьменко

23 сентября на 76 году жизни ушла из жизни мама Кузьмы Ольга Михайловна Кузьменко – украинская писательница и педагог.

Эта потеря тяжела для нас всех. Ольга Михайловна была действительно замечательным и душевным человеком, с большим сердцем,

– говорится в сообщении Фонда.

Там добавили, что не в состоянии изменить обстоятельства, а лишь просят Всевышнего дать сил родным перенести боль утраты, а душу усопшей принять в Царство Небесное.

"Пусть земля ей будет пухом! Разделяем боль и горе родных! Вечная и светлая память! Мы будем скучать", – написали в фейсбуке группы "Скрябин".

В настоящее время в соцсетях внучки Ольги Михайловны Марии-Барбары пока не было публикаций, связанных с трагическим известием.

Редакциявыражает искренние соболезнования родным и близким Ольги Михайловны Кузьменко.

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Для Кузьмы мама была лучшим другом

Певица Руслана, которая была подругой Андрея Кузьменко, недавно рассказала, что у него было особое отношение к родителям.

Самый большой друг для нас – это мама. Для меня мама – это мой самый большой друг. Я видела, что для Андрея его мама – тоже самый большой друг. Я видела глаза мамы Андрея, когда мы прощались с Андреем… Тогда в ее глазах было видно, как сильно Андрей ее любил. Это было видно в ее взгляде. Было видно, что она была согрета его любовью,

– поделилась певица.

По ее словам, Кузьма обожал слово "мама". Именно поэтому появилась легендарная песня "Мам".

"Был момент в жизни Андрея довольно трудный, связанный с политикой. И когда его мама это болезненно переживала, у него сердце разрывалось. Андрей был человеком, полностью принадлежавшим своей маме", – подытожила Руслана.

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