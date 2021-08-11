Умерла дочь Альфреда Хичкока Патрисия Хичкок О'Коннел

Американская актриса Патрисия Хичкок О'Коннел умерла 9 августа 2021 года. Женщина ушла из жизни в возрасте 93 лет. Патрисия, которая была единственной дочерью знаменитого режиссера Альфреда Хичкока закончила жизненный путь в своем доме в Калифорнии.

Печальную весть об уходе в вечность Патрисии (Пат) Хичкок О'Коннел сообщила ее младшая дочь Кэти Фиала. Причину смерти актрисы женщина не сообщила.

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Что известно о Патрисию Хичкок О'Коннел?

Патрисия Хичкок родилась в столице Великобритании – Лондоне в июле 1928 года. Девочка стала первім и единственной ребенком в браке кинорежиссера Альфреда Хичкока и его жены киномонтажера Альмы Ревиль.



Патрисия Хичкок вместе с отцом Альфредом / Фото Pinterest

Вырастая в семье кинематографистов, Пат также захотела стать актрисой и уже в 1942 году дебютировала на Бродвее. Первыми работами актрисы были комедийные спектакли "Одинокий" и "Виолет".

Впервые женщина вошла в сферу серьезного кинематографа в 1950 году, когда начала сниматься в работе своего отца "Страх сцены". Позже Патриция Хичкок также появлялась в других фильмах режиссера – "Незнакомцы в поезде" и "Психо".