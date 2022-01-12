Умерла бессменный издатель Vogue UA Елена Чернова

12 января стало известно, что Елена Чернова умерла. Она была издателем украинского глянца Vogue, который находится на рынке с февраля 2013 года.

Основатель Медиа Группы Украины Евгений Бондаренко сообщил, что Елена Чернова была настоящим профессионалом и сделала немало работы для украинского медиарынка.

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"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Елены Черновой. Она была удивительным, глубоким, мудрым человеком и выдающимся профессионалом. Елена сделала очень много знаковых для украинской медиаиндустрии проектов, и самым важным и любимым для нее был, без сомнения, Vogue UA. Елена Чернова создала и наполнила своей творческой энергией этот проект, и мы ей искренне благодарны за все", – заявил Евгений Бондаренко.



Умерла Елена Чернова – издатель Vogue UA / Фото "Медиа Группа Украина"

О смерти издателя высказался также главный редактор Vogue UA Филипп Власов. Он подчеркнул, что Чернова всегда была наставником и другом для всей редакции журнала.

Для команды Vogue UA Елена была исключительным наставником и другом. Она не знала никаких преград на пути к успеху, была открыта к самым невероятным идеям и проектам, была способна вдохновить на, казалось бы, недостижимое. Благодаря ее грамотному менеджменту украинское издание Vogue стало одним из самых ярких и прогрессивных в международной семье Vogue,

– сообщил Власов.

"Медиа Группа Украина" выражает соболезнования родным, близким и коллегам Елены. Информацию о церемонии прощания обещают сообщить позже.