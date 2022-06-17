Умер Жан-Луи Трентиньян – легендарный французский актер и режиссер
Источник:AFP
Французский актер Жан-Луи Трентиньян скончался в возрасте 91 года. Ведущий деятель театра и кино провел последние дни в семье.
Знаменитый французский актер театра и кино, режиссер и сценарист Жан-Луи Трентиньян ушел из жизни. Легендарному актеру исполнился 91 год. О потере сообщила его семья.
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Умер Жан-Луи Трентиньян
Режиссер и сценарист отошел в кругу семьи, в Гари в регионе Лангедок-Руссильон на юге страны. Как призналась его жена, звездный мужчина умер "мирно, от старости, сегодня утром, у себя дома, в Гарри, в окружении своих близких".
Причиной смерти называют старость и остановку сердца. Похороны знаменитости будут частными и закрытыми от публики и представителей прессы.
Что известно о Жане-Луи Трентиньяне
- Актер родился в 1930 году в семье предпринимателя. С детства юноша мечтал стать автомобилистом, но в 19 лет изменил свое мнение. Тогда он сходил на пьесу "Скупой" и решил стать актером.
- Кинодебют Жана-Луи состоялся в 26 лет, когда он сыграл роль в картине Кристиана Жака "Если ребята всей земли". Безумную популярность он приобрел после роли автоперегонщика в фильме "Мужчина и женщина" режиссера Клода Лелуша. Эта лента стала значимой в истории мирового кино.
- Трентиньян был отмечен призом за фильм "Z" Коста Гавраса в 1969 году, он также сыграл главную роль в громком фильме Конформист, стал триумфатором премии Сезар как лучший актер в ленте Любовь Михаэля Ханеке.
- Последний раз легендарного актера и режиссера увидели на экранах в 2019 году в фильме "Самые прекрасные годы жизни".
- Добавим, что известной во Франции была история его дочери Мари, тоже работавшей актрисой. Девушку убил в 2003 году ее друг Бертран Кантат. Этот случай получил огласку и привлек внимание общественности к насилию над женщинами.