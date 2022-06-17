Умер Жан-Луи Трентиньян – легендарный французский актер и режиссер

Французский актер Жан-Луи Трентиньян скончался в возрасте 91 года. Ведущий деятель театра и кино провел последние дни в семье.

Знаменитый французский актер театра и кино, режиссер и сценарист Жан-Луи Трентиньян ушел из жизни. Легендарному актеру исполнился 91 год. О потере сообщила его семья.

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Умер Жан-Луи Трентиньян

Режиссер и сценарист отошел в кругу семьи, в Гари в регионе Лангедок-Руссильон на юге страны. Как призналась его жена, звездный мужчина умер "мирно, от старости, сегодня утром, у себя дома, в Гарри, в окружении своих близких".

Причиной смерти называют старость и остановку сердца. Похороны знаменитости будут частными и закрытыми от публики и представителей прессы.

Что известно о Жане-Луи Трентиньяне