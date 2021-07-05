Умер Владимир Меньшов: биография российского режиссера
Источник:24 канал
Умер известный российский режиссер Владимир Меньшов. Причиной его смерти стали осложнения, которые вызвал коронавирус. Он был одним из авторов оскароносного фильма "Москва слезам не верит". Биографию и фильмографию режиссера узнавайте на Showbiz 24.
Владимир Меньшов отличился не только своими кинокартинами, но и высказываниями об Украине. В частности режиссер подчеркивал, что России необходимо активнее вмешиваться в процессы, которые происходят в нашем государстве.
К теме Умер российский режиссер Владимир Меньшов
Биография Владимира Меньшова
- Режиссер родился в 1939 году в Баку, в семье члена НКВД.
- В 1965 году он получил диплом Школы-студии МХАТа, а в 1970 – окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии.
- За время актерской карьеры Меньшов сыграл более 100 ролей в кино и телефильмах.
- В 1980 году режиссер получил Оскар за фильм "Москва слезам не верит". Лента победила в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".
- В 1981 году он стал соавтором сценария к фильму "Ночь коротка", который производила киностудия имени Александра Довженко.
- Владимир Ментшов был женат. Его избранницей стала российская актриса Вера Алентова. Пара воспитывала дочь Юлию Меньшову, которая работает актрисой и телеведущей.
Данные собраны на основе Википедии
Фильмография Владимира Меньшова
Меньшов успел сыграть в более чем 100 киноработах. Среди самых известных:
- "Любовь и голуби";
- "Снегурочку вызывали?";
- "Любовь-морковь 3";
- "Выкрутасы";
- "Высоцкий. Спасибо, что живой".
Владимир Ментшов на съемочной площадке / Фото "Коммерсанта"
Режиссерские работы:
- "Розыгрыш";
- "Москва слезам не верит";
- "Любовь и голуби";
- "Ширли-мырли";
- "Зависть богов";
- "Большой вальс".
Написал сценарии к таким лентам:
- "Счастливый Кукушкин";
- "Я служу на границе";
- "Ночь коротка";
- "Ширли-мырли";
- "Зависть богов";
- "Большой вальс".
Данные собраны на основе Википедии
Владимир Меньшов про Крым, Донбасс и войну
Режиссер заявлял, что России нужно активнее вмешиваться в государственные процессы, которые происходили в Украине в начале Революции Достоинства и после нее: "Если у нас и были ошибки, то они были связаны с тем, что мы недостаточно в этот процесс вмешивались. Кажется, мы надеялись, что перебесятся, перемелется – мука будет. Рассчитывали на то, что всплеск национализма и антироссийских настроений возник во всех республиках из-за смешения антикоммунизма и антироссийских взглядов. Мы не давали повода для такой ненависти, чтобы нам заявляли и кричали "москаляку на гиляку".
Меньшова возмущало то, что к России возникают какие-то претензии, а в украинских университетах преподавателей просят читать лекции только на украинском языке.
Я не вижу оснований для того, чтобы к нашей стороне возникали претензии. Что мы сделали не так, что теперь всегда перед ними виноваты? Говорят, чтобы не говорили по-русски. Я видел этих людей, как они разговаривают. Это ужас. Они заставляют нас говорить на украинском в стенах университета. Увольняют за то, что некий профессор не владеет украинским языком. Почему же они сходят с ума? Сделаем два государственных языка! Но нет...,
– говорил Меньшов.
Владимир Меньшов / Фото "Обласстной газеты"
Режиссер поддерживал российскую оккупацию Крыма и постоянно говорил о том, что жители Донбасса "просят Россию взять их под свою опеку": "Вероятно, надо было брать Донбасс. Тогда Крым, Донбасс, Луганск в претензиях к нам, которые выдвигает западное общество, записывали бы через запятую".
Владимир Меньшов также добавлял, что народ ждет дальнейших действий по Донбассу: "Народ ждет, а мы делаем вид, что наблюдаем за развитием событий со стороны. У Путина уже было много успешных проектов в международных делах. Хочется думать, что и здесь он понимает, что делает и куда направляет страну".
Россияне, которые не поддержали действия России в отношении Украины, просто не прошли проверку Крымом. Воссоединение с полуостровом стало переломным моментом. Те, кто тогда занял жесткую позицию, что Крым не наш, сейчас испытывают большие трудности. Я это вижу на талантливых людях, которые стали маргинальными личностями,
– заявлял режиссер.
Меньшов не только словесно, но и финансово поддерживал пророссийских боевиков. В 2017 году он перечислил захватчикам миллион российских рублей.
В марте 2016 года Служба безопасности Украины запретила Владимиру Меньшову въезд на территорию страны сроком на 5 лет.