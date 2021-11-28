Умер Вирджил Абло: биография и подробности жизни талантливого модельера

Основатель ультрапопулярного бренда Off-White Вирджил Абло скончался 28 ноября 2021 года. Дизайнеру был 41 год. Помимо презентации и продвижения собственной марки, Вирджил Абло занимал должность креативного директора модного дома Louis Vuitton.

О смерти выдающегося модельера известила родня. Близкие Абло сообщили, что мужчина уже два года боролся с онкологией – у него была сердечная ангиосаркома.

Важно умер Вирджил Абло – дизайнер знаменитого бренда OffWhite

В мире моды Вирджил Абло был одним из передовых дизайнеров, так как обладал оригинальнім видением и совершил едва ли не целую "революцию" в модных стандартах. В 2018 году журнал Time включил Абло в список 100 самых влиятельных людей в мире за его творческие заслуги и достижения в сфере fashion.

Биография легендарного отца Off-White Вирджила Абло

Вирджил Абло родился 30 сентября 1980 года в США, в семье эмигрантов из Ганы. Вирджил с детства наблюдал, как создается одежда, ведь его мать была швеей. Именно мама дизайнера привила ему любовь к творчеству и каждый раз поощряла сына к нему.



Умер Вирджил Абло: биография дизайнера / Фото из инстаграма Абло

Модельер имел два высших образования и ни одно не касалось мира моды. В 2002 году он выпустился из Висконсинского университета и получил диплом бакалавра по гражданскому строительству. Позже Абло поступил в Иллинойский университет, завершивший с дипломом магистра архитектуры.

По окончании учебы, Вирджил Абло идет на стажировку в знаменитый модный дом Fendi. Там он познакомился с известным американским рэпером Канье Вестом, с которым поддерживал теплые дружеские отношения до конца жизни. Вместе с исполнителем они вели общие творческие проекты и в 2011 году Вест назначил дизайнера на должность креативного руководителя альбома Watch the Throne.



Умер дизайнер Вирджил Абло​ / Фото Getty Images

Свои первые шаги в сфере моды Абло сделал в 2012 году – это был небольшой бутик Pyrex Vision, позиционировавшийся как марка стрит-стайл одежды. Вирджил придумал креативную "схему", по которой он скупал винтажные коллекции Ralf Lauren и наносил на них свой неординарный принт. За такие вещи иногда нужно было отдать до 500 долларов, когда сам модельер покупал их за 40 долларов.

Вскоре Вирджил Абло закрыл этот бизнес, ведь по его словам он "не ожидал от бутика какой-либо коммерческой прибыли, потому что это был художественный эксперимент".

Люксовая марка одежды Off-White появилась в 2013 году. Компания в основном специализируется на создании уличной одежды. За время существования бренд стал одним из самых популярных в мире и его продажи были одними из самых высоких.



Биография Вирджила Абло / Фото Getty Images

С Off-White сразу захотели сотрудничать другие мировые марки, как Jimmy Choo, Nike, Chrome Hearts и знаменитости – Ким Кардашьян, Наоми Кэмбелл, Дрейк и другие. Off-White несколько раз попадал в номинации самых престижных премий мира fashion, как LVHM.



Умер дизайнер Вирджил Абло: биография / Фото Getty Images

В 2018 году Абло увидел модный дом Louis Vuitton и уже через некоторое время его назначили художественным директором их мужской линейки. Так молодой дизайнер стал первым темнокожим на этом посту. Свою дебютную коллекцию для бренда модельер продемонстрировал в 2018 году на мужской неделе моды в Париже.

Кроме плодотворного труда в модных кругах, Вирджил Абло был образцовым семьянином. Известно, что с супругой Шеннон он познакомился еще в старшей школе. К слову, у дизайнера осталось двое детей – Лоу и Грей.