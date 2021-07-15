Умер рок-музыкант Петр Мамонов – лидер группы "Звуки Му"
Источник:телеграм-канал Mash
В Москве 15 июля скончался известный исполнитель Петр Мамонов, основатель группы "Звуки Му". Он долгое время лечился от коронавируса, однако не смог его побороть. Артисту было 70 лет.
Умер Петр Мамонов
Трагическую новость о смерти российского певца и актера Петра Мамонова сообщила его жена Ольга. В последнее время врачи оценивали состояние артиста как крайне тяжелое.
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Петр Мамонов был госпитализирован из-за заражения коронавирусом. Его жена рассказывала, что не понимала, где именно муж мог подхватить болезнь, ведь он жил как отшельник.
1 июля исполнителя перевели в реанимацию, а на следующий день подключили к аппарату ИВЛ. Известно, что Мамонов ни был вакцинирован.
Петр Мамонов / Фото из инстаграма
Что известно о Петре Мамонове
- Петр Мамонов – российский и советский актер, музыкант и поэт. Он с детства проявлял интерес к музыке и танцам, собирая дворовые ансамбли и группы. В детстве он был хулиганом – часто дрался и устраивал "сцены" в школе.
- Учился в Московском полиграфическом институте, который бросил на 3 курсе. Он сменил множество профессий – работал лифтером, грузчиком, наборщиком в типографии, корректором и заведующим отделом писем.
- В начале 80-х основал группу "Звуки Му", ставшей одной из самых известных рок-групп России. Продюсером некоторых композиций был Брайан Ино. "Звуки Му" выступали в Англии и США, гастролировали по Советскому Союзу.
- Петр Мамонов известен по ролям в фильмах "Игла", "Такси-блюз", "Нога", "Остров", он также вел передачи на радио и был автором моноспектаклей.
- 5 декабря 2020 года Петр Мамонов пытался въехать в Украину вместе с женой. Так как он незаконно посещал оккупированный Крым, артисту запретили въезд в страну на 3 года.