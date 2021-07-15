Умер рок-музыкант Петр Мамонов – лидер группы "Звуки Му"

В Москве 15 июля скончался известный исполнитель Петр Мамонов, основатель группы "Звуки Му". Он долгое время лечился от коронавируса, однако не смог его побороть. Артисту было 70 лет.

Умер Петр Мамонов

Трагическую новость о смерти российского певца и актера Петра Мамонова сообщила его жена Ольга. В последнее время врачи оценивали состояние артиста как крайне тяжелое.

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Петр Мамонов был госпитализирован из-за заражения коронавирусом. Его жена рассказывала, что не понимала, где именно муж мог подхватить болезнь, ведь он жил как отшельник.

1 июля исполнителя перевели в реанимацию, а на следующий день подключили к аппарату ИВЛ. Известно, что Мамонов ни был вакцинирован.



Петр Мамонов / Фото из инстаграма

Что известно о Петре Мамонове