Умер Роджер Мичелл – режиссер культового фильма "Ноттинг Хилл"

Знаменитый американский режиссер Роджер Мичелл умер в возрасте 65 лет. Мужчина наиболее известен благодаря картине "Ноттинг Хилл".

22 сентября, в среду, умер известный британский кинорежиссер. О потере Роджера Мичелла сообщил его публицист. Он получил информацию от семьи знаменитости.

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С глубокой скорбью семья Роджера Мичелла, режиссера, писателя и отца Гарри, Розы, Мэгги и Спароу сообщает о его смерти, что случилась 22 сентября, в возрасте 65 лет,

– сообщила семья режиссера.

Причина ухода 65-летнего Роджера Мичелла неизвестна. Также семья не рассекречивает место смерти.

Чем известен Роджер Мичелл