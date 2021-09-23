Умер Роджер Мичелл – режиссер культового фильма "Ноттинг Хилл"
23 сентября 2021 , 21:25Читати новину українською
Источник:AP
Знаменитый американский режиссер Роджер Мичелл умер в возрасте 65 лет. Мужчина наиболее известен благодаря картине "Ноттинг Хилл".
22 сентября, в среду, умер известный британский кинорежиссер. О потере Роджера Мичелла сообщил его публицист. Он получил информацию от семьи знаменитости.
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С глубокой скорбью семья Роджера Мичелла, режиссера, писателя и отца Гарри, Розы, Мэгги и Спароу сообщает о его смерти, что случилась 22 сентября, в возрасте 65 лет,
– сообщила семья режиссера.
Причина ухода 65-летнего Роджера Мичелла неизвестна. Также семья не рассекречивает место смерти.
Чем известен Роджер Мичелл
- В начале своей карьеры Роджер Мичелл был режиссером в нескольких театрах Великобритании. Впоследствии он начал снимать сериалы: "Будда из пригорода", "Убеждение".
- В 1999 году на большие экраны вышел фильм "Ноттинг Хилл" Роджера Мичелла с Джулией Робертс и Хью Грантом, один из самых кассовых британских фильмов всех времен. Его трижды номинировали на "Золотой глобус", а также фильм получил награду BAFTA.
- Другими известными лентами режиссера являются "В чужом ряду" с Беном Аффлеком и "Испытание любовью" с Дэниелом Крейгом.
- Последний фильм Роджера Мичелла – "Герцог", комедия-драма, основанная на реальных событиях.