Умер один из основателей Slipknot Джои Джордисон
Источник:Billboard
Бывший барабанщик и один из основателей американской рок-группы Slipknot Джои Джордисон умер в возрасте 46 лет. Его смерть наступила в США 26 июля.
О смерти музыканта сообщила его семья. Конкретные причины пока не разглашают.
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"Джои мирно умер во сне"
По словам семьи музыканта, он "мирно умер во сне".
"Мы с разбитым сердцем сообщаем новость о том, что Джои Джордисон, талантливый барабанщик, музыкант и художник, умер во сне 26 июля", – отметили родные экс-участника Slipknot.
Также они попросили журналистов и СМИ оставить их в покое в непростое время и уважать право на частную жизнь. Похороны Джордисона будут закрытым для широкой публики.
Смерть Джои оставила у нас пустые сердца и чувство невыразимой печали. Для тех, кто знал Джои, понимал его сообразительность, нежный характер, огромное сердце и его любовь ко всему, что связано с семьей и музыкой,
– отметили в семье музыканта.
Краткая биография Джои Джордисон
- Родился будущий музыкант 26 апреля 1975 года в американской Айове. Именно в этом штате и основали Slipknot.
- Присоединился Джои к группе в год его создания – в 1995-м. Более того, он был одним из ее учредителей.
- В течение 17 лет Джоржисон был неизменным барабанщиком Slipknot. За это время он принял участие в записи более 10 релизов различных форматов. Несколько альбомов Slipknot стали платиновыми.
- В 2013 году он вынужден был покинуть группу. Тогда у него обнаружили рассеянный склероз, одну из форм поперечного миелита. Вполне возможно, что причиной смерти могли стать осложнения, вызванные этой болезнью.
- Правда, после ухода из Slipknot Джордисон не покинул заниматься музыкой. Он основал сайд-проект под названием Scar The Martyrn (существовал до 2016 года). Далее присоединился к метал-группе Sinsaenum, в которой играл до самой смерти.
- За свою карьеру Джордисон получил множество наград, а также занял 13 строчку в списке 50 лучших рок-барабанщиков по версии издания Classic Rock. В 2016 году его наградили премией Golden God Awards на церемонии Metal Hammer Golden Gods Awards.
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