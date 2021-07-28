Умер один из основателей Slipknot Джои Джордисон

Бывший барабанщик и один из основателей американской рок-группы Slipknot Джои Джордисон умер в возрасте 46 лет. Его смерть наступила в США 26 июля.

О смерти музыканта сообщила его семья. Конкретные причины пока не разглашают.

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"Джои мирно умер во сне"

По словам семьи музыканта, он "мирно умер во сне".

"Мы с разбитым сердцем сообщаем новость о том, что Джои Джордисон, талантливый барабанщик, музыкант и художник, умер во сне 26 июля", – отметили родные экс-участника Slipknot.

Также они попросили журналистов и СМИ оставить их в покое в непростое время и уважать право на частную жизнь. Похороны Джордисона будут закрытым для широкой публики.

Смерть Джои оставила у нас пустые сердца и чувство невыразимой печали. Для тех, кто знал Джои, понимал его сообразительность, нежный характер, огромное сердце и его любовь ко всему, что связано с семьей и музыкой,

– отметили в семье музыканта.

Краткая биография Джои Джордисон

Родился будущий музыкант 26 апреля 1975 года в американской Айове. Именно в этом штате и основали Slipknot.

Присоединился Джои к группе в год его создания – в 1995-м. Более того, он был одним из ее учредителей.

В течение 17 лет Джоржисон был неизменным барабанщиком Slipknot. За это время он принял участие в записи более 10 релизов различных форматов. Несколько альбомов Slipknot стали платиновыми.

В 2013 году он вынужден был покинуть группу. Тогда у него обнаружили рассеянный склероз, одну из форм поперечного миелита. Вполне возможно, что причиной смерти могли стать осложнения, вызванные этой болезнью.

Правда, после ухода из Slipknot Джордисон не покинул заниматься музыкой. Он основал сайд-проект под названием Scar The Martyrn (существовал до 2016 года). Далее присоединился к метал-группе Sinsaenum, в которой играл до самой смерти.

За свою карьеру Джордисон получил множество наград, а также занял 13 строчку в списке 50 лучших рок-барабанщиков по версии издания Classic Rock. В 2016 году его наградили премией Golden God Awards на церемонии Metal Hammer Golden Gods Awards.

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