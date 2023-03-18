Умер Лэнс Реддик из фильма "Джон Уик": за день до смерти он опубликовал последнее фото

Американский актер Лэнс Реддик скончался в пятницу утром, 17 марта, в своем доме в Калифорнии. Ему было 60 лет. Смерть была внезапной, ведь за день до того он опубликовал теплое фото с собаками.

Тело Лэнса Реддика обнаружили около 9:30 в доме в Студио-Сити – тихом районе Лос-Анджелеса, где он жил. О смерти актера сообщила агент Мия Хансен и подчеркнула, что умер он "внезапно и по естественным причинам". Она попросила уважать конфиденциальность семьи в это время.

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Умер Лэнс Реддик из фильма "Джон Уик"

Шокирует, что всего за день до смерти 60-летний Лэнс Реддик опубликовал рекламный пост в инстаграме, сфотографировавшись со своими собаками. На фото он был улыбчив и расслаблен, а утром на следующий день актера обнаружили мертвым.

Лэнс Реддик за день до смерти / Фото из инстаграма звезды фильма "Джон Уик"

Кстати, сейчас в разгаре промо тур боевика "Джон Уик 4" с Киану Ривзом, где Лэнс Реддик сыграл роль консьержа Харона. В среду, 15 марта, он должен был появиться на премьере фильма в Нью-Йорке, но не пришел и причину своего отсутствия не объяснил.

Киану Ривз и режиссер фильма "Джон Уик 4" Чад Стахелски уже выступили с совместным заявлением, передает Variety.

Мы глубоко расстроены и разбиты смертью нашего любимого друга и коллеги Лэнса Реддика. Он был непревзойденным профессионалом, работать с ним было одно удовольствие. Наша любовь и молитвы с его женой Стефани, его детьми, семьей и друзьями. Мы посвящаем фильм его светлой памяти. Мы будем очень скучать по нему,

– сказали они.

Лэнс Реддик за день до смерти / Фото из инстаграма звезды фильма "Джон Уик"

Лэнс Реддик за день до смерти / Фото из инстаграма звезды фильма "Джон Уик"

Что известно о Лэнсе Реддике