Сегодня, 22 августа, стало известно о смерти известного итальянского певца и композитора Тото Кутуньо. Ему 7 июля исполнилось 80 лет.

Менеджер певца сообщил, что артист скончался в результате болезни. Он долгое время лечился, однако за последние месяцы ему стало хуже.

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Умер Тото Кутуньо

Певец и автор песен умер сегодня около 16:00 в больнице Сан-Рафаэль в Милане, куда он был госпитализирован. Более подробно о причине смерти знаменитости родные и менеджер пока решили не разглашать.

Что известно о болезни певца

Исполнитель уже давно боролся с онкологией. В 2007 году у него обнаружили опухоль простаты. Так что ему сделали операцию. Однако его борьба продолжалась, поскольку заболевание вернулось в январе 2009 года. Впоследствии исполнитель прошел интенсивный курс химиотерапии.

Кроме того, известно, что у артиста не было правой почки, из-за чего он не мог долго стоять.



Тото Кутуньо / Фото с инстаграмма певца

Чем известен Тото Кутуньо

Тото Кутуньо является известным не только в Италии, но и за ее пределами. Самой популярной песней исполнителя является трек L'italiano, который вышел в 1983 году. Среди знаменитых треков можно также выделить Solo Noi, Insieme: 1992, Ti amo и многие другие. Кроме того, что Тото является певцом, он также писал тексты для других исполнителей. В частности, для Эрму Раньери и Джованни Паоло Чинья, которые не менее популярны.



Тото Кутуньо / Фото из инстаграмма певца

Отношение певца к Украине и России

В 2015 году Тото поздравил Владимира Путина с днем ​​рождения. Что интересно, это произошло накануне его концерта в Украине, поэтому вызвало осуждение общества. Кроме этого, Кутуньо оправдывал политику Путина и даже выступал для российских военных. Более того, певец неоднократно выступал в России, последний раз это было в 2019 году. Здесь следует отметить, что Тото Кутуньо также хотел там провести концерт после начала полномасштабного вторжения, однако из-за плохого самочувствия не смог этого сделать