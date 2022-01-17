Умер известный итальянский дизайнер Нино Черутти

Выдающийся итальянский бизнесмен и основатель модного дома Cerruti 1881 – Нино Черутти скончался 15 января. Мужчине был 91 год.

Как известно, кутюрье отошел в вечность в одной из больниц Пьемонта, куда был госпитализирован для проведения операции на бедре.

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Нино Черутти считают одним из самых талантливых дизайнеров в Италии, поэтому его потеря стала большим потрясением для модного мира.



Умер Нино Черутти / Фото DPA

Черутти сотрудничал не только с отечественными знаменитостями, но и с голливудскими звездами. Мужчина создал культовые образы для многих лент, в частности для "Эммануэль", "Красавицы", "Молчание ягнят", "Основной инстинкт". Кроме этого, дизайнер разработал форму команды Ferrari Formula 1.

Что известно о Нино Черутти?

Нино Черутти родился 25 сентября 1930 года в Пьемонте, в семье, которая занималась изготовлением текстиля. Дедушка будущего дизайнера еще в 1881 году основал текстильную фабрику в городе Биелла. Затем этот особый год войдет в название бренда Черутти.

Нино мечтал стать журналистом, но после смерти отца на него легли обязанности беспокоиться о семейном бизнесе. В конце 1950-х Нино Черутти начал выпускать одежду. Свой первый бутик в Париже он открыл в 1967 году.

Черрути считали революционером в модной индустрии. Он решил шить для женщин и мужчин одинаковую одежду, что создало настоящий фурор. Неординарное видение Нино повлияло и на других итальянских дизайнеров, к примеру, Джорджо Армани.