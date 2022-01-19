Роковое катание: что известно о покойном актере Гаспаре Ульеле

Звезда французского кино Гаспар Ульель умер 19 января 2022 года, из-за несчастного случая на одном из горнолыжных курортов Франции. На момент смерти актеру было 37 лет. Ульель был перспективным и талантливым артистом. Мужчина получил немало наград в сфере кинематографа, а также был награжден французским орденом Искусств и литературы.

Гаспар Ульель отдыхал в одном из горнолыжных курортов на юге Франции. Катаясь на лыжах, актер натолкнулся на другого лыжника. Из-за столкновения Ульель упал и потерял сознание. Мужчину сразу госпитализировали в больницу, где он пробыл в очень тяжелом состоянии. Врачи боролись за жизнь звезды, однако его травмы были несовместимы с жизнью.

К слову От травмы на горнолыжном курорте умер французский актер Гаспар Ульель

Умер Гаспар Ульель: биография актера

Гаспар Ульель родился 25 ноября 1984 года в парижском пригороде Булонь-Бийанкур. Оба его родителя были стилистами. Еще с детства мальчик увлекался кинематографом и хотел связать с ним свою жизнь. После окончания лицея Гаспар решил исполнить детскую мечту и поступил в университет Сен-Дени, где изучал кино.



Умер Гаспар Ульель / Фото Getty Images

Молодого актера заметили на телевидении и начали приглашать на съемки. Там он познакомился со многими звездами и отечественного, и голливудского шоу-бизнеса, как Марион Котийяр, Джоди Фостер, Элайджа Вуд, Натали Портман и Одри Тоту.



Трагически погиб актер Гаспар Ульель / Фото Getty Images

Кинодебют Ульеля состоялся в 1999 году, когда он сыграл в короткометражном фильме "Псевдоним". Затем мужчину пригласили играть в комедии Мишеля Блана "Целуй, кого хочешь". За роль в этой ленте Гаспара Ульеля номинировали на престижную французскую кинопремию Сезар.



Гаспар Ульель / Фото Glam Magazine

Кроме актерской карьеры, актер занимался еще и моделингом. Вместе с известной манекенщицей Кейт Мосс он был лицом бренда Longchamp. Мужчина также снимался для Chanel и Dior.

В июле 2021 года Гаспар Ульель присоединился к актерскому составу будущего сериала о супергероях "Лунный рыцарь", который принадлежит киновселенной Marvel. Там он сыграл роль Антона Могарта.



Актер Гаспар Ульель умер из-за несчастного случая / Фото Getty Image

Актер пользовался популярностью и среди женщин. Ульель имел отношения со сводной сестрой Венсана Касселя – Сесиль Кассель, а также встречался с Шарлоттой Казираги, принцессой Монако. В 2013 году Гаспар закрутил роман с французской певицей Гаэли Пьетри, а уже в 2016 году у пары родился сын.

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Фильмография Гаспара Ульеля

В творческом наследии Гаспара Ульеля есть немало интересных и известных лент, которые запали в сердце не одному зрителю. Среди них: