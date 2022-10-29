Умер Джерри Ли Льюис – основатель рок-н-ролла

Американский певец, один из основателей рок-н-ролла Джерри Ли Льюис скончался 28 октября. Месяц назад ему исполнилось 87 лет. Пока причину смерти музыканта не разглашают.

Легендарный музыкант скончался в собственном доме в штате Миссисипи. Известно, что уже долгое время у Льюиса были проблемы со здоровьем.

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Джерри Ли Льюис был одним из основателей рок-н-ролла. Он говорил: "Я создал рок-н-ролл еще до того, как люди только подумали о нем".

Скорбное известие о смерти певца сообщил его публицист Зак Фарнум. Причину смерти Джерри пока не сообщают.

У музыканта были проблемы со здоровьем

Известно, что в 2019 году артист перенес серьезный инсульт. Через болезнь он даже не мог играть на пианино. Но уже через год записал альбом госпел-песен в Нэшвилле. При записи заметил, что правая рука начала двигаться. К сожалению, Льюис не успел презентовать этот альбом при жизни. Пока неизвестно, опубликуют ли его.

Джерри Ли Льюис – Whole Lotta Shakin' Goin' On: смотрите видео онлайн