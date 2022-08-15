Умер художник Дмитрий Врубель, нарисовавший "Братский поцелуй" Брежнева в Берлине
российский художник Дмитрий Врубель скончался 14 августа 2022 года в Берлине. В июне он заболел коронавирусом, который вызвал осложнения. Его состояние было критическим.
О смерти Дмитрия Врубеля пишут росСМИ, ссылаясь на его друзей и коллег. Он умер в 62 года, отпраздновав день рождения в больничной койке.
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"62", – коротко подписал Дмитрий Врубель фото в кислородной маске. Эта публикация за 14 июля стала его последней.
Причина смерти Дмитрия Врубеля
В конце июня Дмитрий Врубель подхватил коронавирус и загремел в больницу. С болезнью не справлялось сердце, поэтому в июле художника ввели в искусственную кому и установили желудочковый аппарат вспомогательного кровообращения. Четыре недели его состояние было критическим, поэтому жена Виктория Тимофеева просила молиться за Дмитрия.
"Прошу ваших молитв и пожеланий скорейшего выздоровления Димочке! Сегодня и каждый день, пока сам нам не напишет, что достаточно", – писала она в фейсбуке.
В воскресенье, 14 августа, Дмитрий Врубель скончался в Берлине.
Биография Дмитрия Врубеля
- Дмитрий Врубель родился в Москве.
- Свою первую работу он создал в 15 лет – это картина "Суд Пилата".
- Врубель окончил художественно-графический факультет педагогического института в Москве, а живописи учился у Михаила Эпштейна, Андрея Панченко и Владимира Овчинникова.
- В 1990 году художника прославило граффити "Братский поцелуй" на останках Берлинской стены – это мурал с изображением страстного поцелуя генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева и руководителя ГДР Хонеккера. Под ним надпись: "Господи, помоги мне выжить среди этой смертной любви".
- Дмитрий Врубель был женат на одесситке Виктории Тимофеевой.