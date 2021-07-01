Родной дядя Меган Маркл – Майк Маркл умер в 82-летнем возрасте. Он на протяжении многих лет работал дипломатом. Мужчина так и не познакомился с принцем Гарри.

Несколько лет назад у мужчины диагностировали болезнь Паркинсона. Он до последних дней пытался сохранить независимость.

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Умер дядя Меган Маркл

Источник рассказал изданию The Sun, что Майк был приятным и милым человеком с мягким голосом. Он всегда радовался, когда спрашивали о Меган. Также мужчина обожал рассказывать о своей покойной жене, которую безмерно любил.

Майк очень гордился своей племянницей и мечтал познакомиться с ее мужем принцем Гарри: "Он с радостью рассказывал о Меган, однако добавил, что не всегда одобряет ее поступки".

Мужчина даже шутил: "Полагаю, не каждый день в семье бывает принц!".

Отношения Меган Маркл с дядей

Когда Меган Маркл было 20 лет, дядя помог ей устроиться на стажировку младшим пресс-аташе в американском посольстве в Аргентине – сотрудником, ведающим вопросами печати и информации. Тогда Меган планировала строить карьеру в сфере международных отношений.

Но потом Майк отдалился от племянницы. Это произошло в последние годы перед ее свадьбой с принцем Гарри. В то время, Меган прекратила общаться с отцом, который является родным братом Майка Маркла.

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Дядя Меган не одобрял ее отношения к отцу. Также мужчина был расстроен из-за того, что племянница не пригласила его на королевскую свадьбу.

Уже тогда он был недостаточно здоров, чтобы путешествовать. Но для Майка было бы приятно знать, что племянница, которой он очень помогал в юности, любила и ценила его,

– поделился источник.

Отметим, среди родных Меган Маркл на ее свадьбе присутствовала лишь мать Дория Регланд. Отец Томас не встречается и не общается с дочерью. Также он ни разу не видел внуков.