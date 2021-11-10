Умер Дин Стоквелл – звезда "Дюны" и "Квантового скачка"
Источник:The Associated Press
Американский актер Дин Стоквелл умер в воскресенье, 7 ноября. На момент смерти ему было 85 лет. Родные актера отметили, что он умер дома по естественным причинам.
О потере сообщил представитель семьи Джей Шварц. Поклонникам кинематографа актер запомнился ролями в более чем ста фильмах.
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Актер ушел из жизни по естественным причинам в собственном доме: "Дин провел всю жизнь между славой и анонимностью. Был бунтарем, очень талантливым и всегда был глотком свежего воздуха".
Что известно о Дине Стоквелле
Его кинокарьера началась еще в 7-летнем возрасте. Даже в столь юном возрасте Дин играл роли первого плана. За талант его неоднократно номинировали на премии "Золотой глобус" и "Эмми". А в 1992 году на аллее славы в Голливуде ему присвоили именную звезду.
Наибольшую популярность актеру принес сериал "Квантовый скачок", за который его четыре раза номинировали на "Эмми". Также Дина можно увидеть в таких популярных фильмах:
- "Париж":
- "Долгий день уходит в ночь";
- "Насилие";
- "Дюна";
- "Синий бархат";
- "Техас".
В 1998 году Стоквелла номинировали на Оскар за роль в фильме "Замужем за мафией".