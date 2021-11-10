Умер Дин Стоквелл – звезда "Дюны" и "Квантового скачка"

10 ноября 2021 , 10:41
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Источник:

The Associated Press

Американский актер Дин Стоквелл умер в воскресенье, 7 ноября. На момент смерти ему было 85 лет. Родные актера отметили, что он умер дома по естественным причинам.

О потере сообщил представитель семьи Джей Шварц. Поклонникам кинематографа актер запомнился ролями в более чем ста фильмах.

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Актер ушел из жизни по естественным причинам в собственном доме: "Дин провел всю жизнь между славой и анонимностью. Был бунтарем, очень талантливым и всегда был глотком свежего воздуха".

Что известно о Дине Стоквелле

Его кинокарьера началась еще в 7-летнем возрасте. Даже в столь юном возрасте Дин играл роли первого плана. За талант его неоднократно номинировали на премии "Золотой глобус" и "Эмми". А в 1992 году на аллее славы в Голливуде ему присвоили именную звезду.

Наибольшую популярность актеру принес сериал "Квантовый скачок", за который его четыре раза номинировали на "Эмми". Также Дина можно увидеть в таких популярных фильмах:

  • "Париж":
  • "Долгий день уходит в ночь";
  • "Насилие";
  • "Дюна";
  • "Синий бархат";
  • "Техас".

В 1998 году Стоквелла номинировали на Оскар за роль в фильме "Замужем за мафией".

Автор: Христина Кобак