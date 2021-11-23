Умер Аллин Власенко – дирижер Национальной оперы Украины

Умер народный артист Украины, дирижер оркестра Национальной оперы Украины Аллин Власенко. Он ушел из жизни в 83-летнем возрасте. Причина смерти пока неизвестна.

О невосполнимой потере для культурного мира представители Национальной оперы Украины сообщили на официальной странице инстаграме.

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"Ушел в мир иной один из лучших дирижеров современности – Аллин Григорьевич Власенко. Три года назад маэстро отметил 60-летний юбилей творческой деятельности. Вечная память!", – указано в заметке.



Аллин Власенко / Фото из инстаграма Национальной оперы

Причину смерти дирижера пока не разглашают. Известно, что летом 2021 года он потерял сознание прямо во время концерта. Из зала оперы Власенко госпитализировали.

Что известно об Аллине Власенко

С 1966 по 1971 год Власенко был работником государственного симфонического оркестра Украины.

С 1965 года работал в Национальной музыкальной академии Украины имени Чайковского.

В 1971 году стал дирижером Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко.

Четыре года был главным дирижером симфонического оркестра Харьковской филармонии.

Самые известные работы, к которым присоединился Власенко: "Баядерка", "Щелкунчик", "Ночь перед Рождеством", "Кармен-сюита", "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Ромео и Джульетта", "Лесная песня", "Мастер и Маргарита".

Всего в его репертуаре есть более 50 спектаклей оперы и балета.

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