Народный артист Украины Алексей Рубинский умер 22 июня. Мужчине было 68 лет. Рубинский более 40 лет работал актером Харьковского театра кукол имени Афанасьева и до последних дней радовал зрителей спектаклями. Что известно о смерти Алексея Рубинского – читайте в материале.

Скорбную весть об уходе в вечность Алексея Рубинского сообщает "Общественное" ссылаясь на коллегу актера Михаила Озерова. Известно, что артист долгое время болел и стал терять слух. Однако, болезнь не была преградой делу жизни Рубинского – театра.

К слову Умер блогер и военный медик Святослав Волков, известный как Gorky Look

"Он работал до последнего дня, не выпадал из обоймы. Постоянно жил театром. Были тактильные или визуальные реплики, чтобы он знал, когда вступать в свои роли. Подходим, или руку на плечо кладем, или под локоть берем. Так он понимал, что это его партия и нужно работать", – поделился с "Общественным" Михаил Озеров.



Умер актер харьковского театра кукол Алексей Рубинский

Что известно об Алексее Рубинского

Алексей Рубинский родился 27 декабря 1952 года в тогдашнем Днепропетровске. Получил образование в театральном отделении кафедры театра кукол Харьковского института искусств. Кроме профессии актера харьковского кукольного театра, Рубинский был режиссером, драматургом и художником-графиком.

За вклад в театральное искусство был награжден званием Народного артиста Украины. Также Алексей Рубинский награжден театральными премиями имени Марка Кропивницкого и Ивана Марьяненко. В 2009 году из-за заболевания, которое поразило иммунную систему, актер резко начал терять слух, а через 4 года мужчина потерял его полностью. Однако, это не отняло его желание работать в театре.