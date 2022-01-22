Умер актер Арнис Лицитис, игравший в "Ранетках" и "Узнике замка Иф"

Латвийский актер Арнис Лицитис умер в возрасте 76 лет. Причина его смерти неизвестна.

О смерти Арниса Лицитиса объявил его друг-спортивный фотограф Зигизмундс Залманис. Он не обнародовал никаких деталей, а лишь выразил соболезнования по поводу утраты.

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"Нас покинул замечательный актер, милый и приятный человек, и наконец мой друг Арнис Лицитис. Трудно что-то говорить. Он сейчас на другой сцене, встретится с другими актерами кино и будет играть другие роли", – щемяще написал товарищ звезды.

Он опубликовал серию его архивных фото, сделанных в непринужденной обстановке – в кафе, на рыбалке, за чтением газеты и на даче.

Арнис Лицитис / Фото из Фейсбука друга актера

Что известно об Арнисе Лицитисе

Звезда советского кино родился в Риге 8 января 1946 года.

В своем первом полнометражном фильме "Двадцать лет спустя" Арнис Лицитис снялся в 19 лет.

Он сыграл сотни ролей и стал известен не только в Латвии, но и в России, Украине, Молдове, Беларуси и других странах СНГ. Секрет в том, что Арнис Лицитис едва ли не единственный латвийский актер, в совершенстве владевший русским языком и не нуждавшийся в переозвучивании.

Фильмография Арниса Лицитиса