Умер актер Арнис Лицитис, игравший в "Ранетках" и "Узнике замка Иф"
Источник:фейсбук Зигизмундса Залманиса
Латвийский актер Арнис Лицитис умер в возрасте 76 лет. Причина его смерти неизвестна.
О смерти Арниса Лицитиса объявил его друг-спортивный фотограф Зигизмундс Залманис. Он не обнародовал никаких деталей, а лишь выразил соболезнования по поводу утраты.
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"Нас покинул замечательный актер, милый и приятный человек, и наконец мой друг Арнис Лицитис. Трудно что-то говорить. Он сейчас на другой сцене, встретится с другими актерами кино и будет играть другие роли", – щемяще написал товарищ звезды.
Он опубликовал серию его архивных фото, сделанных в непринужденной обстановке – в кафе, на рыбалке, за чтением газеты и на даче.
Арнис Лицитис / Фото из Фейсбука друга актера
Что известно об Арнисе Лицитисе
- Звезда советского кино родился в Риге 8 января 1946 года.
- В своем первом полнометражном фильме "Двадцать лет спустя" Арнис Лицитис снялся в 19 лет.
- Он сыграл сотни ролей и стал известен не только в Латвии, но и в России, Украине, Молдове, Беларуси и других странах СНГ. Секрет в том, что Арнис Лицитис едва ли не единственный латвийский актер, в совершенстве владевший русским языком и не нуждавшийся в переозвучивании.
Фильмография Арниса Лицитиса
- "Узник замка Иф";
- "Долгая дорога в дюнах";
- "Фаворит";
- "Малиновое вино";
- "Одиночное плавание";
- "Приказано взять живым";
- "Ранетки" (Виктор Львович Шинский – учитель географии).