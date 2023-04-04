Укрпочта выпускает марку Kalush с Олегом Псюком в панаме: сколько стоит и как купить

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский представил новую тематическую марку Kalush. На ней лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк в фирменной розовой панаме. В продаже она появится уже 10 апреля.

Дизайн марки с портретом лидера Kalush Orchestra разработал Святослав Романчак. В Укрпочте объяснили, что выпускают ее в благодарность группе за заявление об Азовстали на сцене Евровидения-2022 – Save Mariupol, save Azovstal now. По мнению Игоря Смилянского, тогда эти слова надеялась услышать вся страна.

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Укрпочта представила марку Kalush

Мы выполняем свое обещание, которое дали год назад, и сегодня представим марку Kalush, потому что это еще один символ войны и смелости наших людей – делать все, чтобы быть услышанными,

– прокомментировал Игорь Смелянский.

Марка Kalush от Укрпочты / Фото с телеграмма Игоря Смилянского

Символично, что торжественное спецгашение марки состоится 10 апреля в городе Калуш Ивано-Франковской области, откуда родом группа. На нем будет присутствовать сам Олег Псюк и другие ребята из Kalush Orchestra. В тот же день стартует продажа марок в почтовых отделениях по всей стране.

Сколько стоит марка Kalush

Кстати, генеральный директор предупредил, что тираж марок Kalush – 130 тысяч листов, а предзаказ на них можно сделать уже сейчас за линком. Набор с 6 марками, конвертом и картой стоит 106 гривен. Игорь Смелянский объявил об этом, "чтобы опять не было предательства, что не хватило и не предупреждал".