Укрпочта выпускает марку Kalush с Олегом Псюком в панаме: сколько стоит и как купить
Источник:Игорь Смелянский
Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский представил новую тематическую марку Kalush. На ней лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк в фирменной розовой панаме. В продаже она появится уже 10 апреля.
Дизайн марки с портретом лидера Kalush Orchestra разработал Святослав Романчак. В Укрпочте объяснили, что выпускают ее в благодарность группе за заявление об Азовстали на сцене Евровидения-2022 – Save Mariupol, save Azovstal now. По мнению Игоря Смилянского, тогда эти слова надеялась услышать вся страна.
Не упустите Сеть возмутилась из-за списка кандидатов на Нацжуре Евровидения: что известно о каждом из них
Укрпочта представила марку Kalush
Мы выполняем свое обещание, которое дали год назад, и сегодня представим марку Kalush, потому что это еще один символ войны и смелости наших людей – делать все, чтобы быть услышанными,
– прокомментировал Игорь Смелянский.
Марка Kalush от Укрпочты / Фото с телеграмма Игоря Смилянского
Символично, что торжественное спецгашение марки состоится 10 апреля в городе Калуш Ивано-Франковской области, откуда родом группа. На нем будет присутствовать сам Олег Псюк и другие ребята из Kalush Orchestra. В тот же день стартует продажа марок в почтовых отделениях по всей стране.
Сколько стоит марка Kalush
Кстати, генеральный директор предупредил, что тираж марок Kalush – 130 тысяч листов, а предзаказ на них можно сделать уже сейчас за линком. Набор с 6 марками, конвертом и картой стоит 106 гривен. Игорь Смелянский объявил об этом, "чтобы опять не было предательства, что не хватило и не предупреждал".
- Напомним, о марке, посвященной победе Kalush Orchestra, заговорили еще в мае 2022 года, сразу после финала Евровидения-2022. Тогда на одном из вариантов не было портрета Олега Псюка, а только розовая панама с фразой Save Mariupol, Save Azovstal, которая прозвучала со сцены в Турине.
- Интересно, что сначала Укрпочта ввела в оборот марку "Русский корабль иди на**й", а позже, когда военные подбили тот крейсер "Москва", – "Русский военный корабль все". Также за год полномасштабной войны появились марки "Українська мрія", "Доброго вечора, ми з України", "Кримський міст на біс", "Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель" и другие.