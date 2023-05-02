Бесценная корона и свадебная тиара Меган Маркл: самые эффектные украшения в коллекции Елизаветы II

В личной коллекции ювелирных изделий Елизаветы II множество брошек, бус и диадем, унаследованных от бабушек и теток. Она подбирала их очень тщательно, понимая, что порой украшения могут говорить громче, чем слова.

Члены королевской семьи редко покупают новые драгоценности, ведь сегодня британские монархи должны быть не только изысканными, но и бережливыми.

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Неудивительно, что почти всю свою коллекцию Елизавета II получила в наследство от бабушки королевы Марии, которая не отказывала себе в украшениях. Далее расскажем о некоторых из них – от Императорской государственной короны, которую считают бесценной, до бриллиантовой тиары, которую Ее Величество одалживала Меган Маркл.

Императорская государственная корона

Это корона, которую Елизавета II впервые одела во время коронации 1953 года и из которой ее провожали в последний путь из Букингемского дворца 14 сентября 2022 года. Она была изготовлена для королевы Виктории почти два столетия назад. Отец Елизаветы II Георг VI перерабатывал ее, чтобы сделать легче, но она все равно весила более 1 килограмма. Именно поэтому с 2016 года корону клали на бархатную подушку у Ее Величества, ведь, как объясняла она сама, "если опустить голову вниз, то шея сломается".

Императорская государственная корона украшена почти тремя тысячами камней, среди которых легендарные – крупнейший в мире бриллиант Куллинан II, сапфир Святого Эдуарда, сапфир Стюарта, рубин Черного принца. По оценкам, она стоит от 3 до 5 миллиардов фунтов стерлингов.

Интересно, что затрагивать корону можно только трем людям: монарху, архиепископу Кентерберийскому во время церемонии коронации и ювелиру, отвечающему за сохранение короны. Чарльз ІІІ наденет ее уже 6 мая.

"Бабушкина тиара" Елизаветы II

Так Ее Величество с любовью называло тиару "Девочек Великобритании и Северной Ирландии", унаследованной от бабушки Марии. Ее можно увидеть на английских монетах, банкнотах и марках. Первоначально это был свадебный подарок королеве Марии в 1893 году. Ее особенность состоит в том, что она трансформируется – носится как ожерелье и как диадема. Елизавета II получила ее в честь свадьбы с принцем Филиппом в 1947 году.

Тиара "Узелки любви"

Эту тиару еще называют Кембриджской. Ее изготовили мастера Garrard & Co по заказу королевы Марии 1914 года. Позже тиару с 19 жемчугом и бриллиантами унаследовала Елизавета II, а затем подарила принцессе Диане в день ее свадьбы с Чарльзом ІІІ. Это была одна из самых любимых драгоценностей Леди Ди, но после ее трагической гибели в "Узелках любви" часто появляется Кейт Миддлтон.

Бриллиантовая тиара-бандо

Вспоминая коллекцию украшений королевы Елизаветы II, невозможно обойти вниманием эту тиару. Она является одной из самых узнаваемых диадем королевской семьи, ведь именно в ней Меган Маркл была в день свадьбы с принцем Гарри 2018 года. Она инкрустирована бриллиантами, платиной, а по центру – бриллиантовая брошь, которая была свадебным подарком королевы Марии от графства Линкольн, а затем переделана в тиару. Примечательно, что Меган Маркл была последней, на ком видели ценную тиару-бандо.