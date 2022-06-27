"Ничего святого": звезды шокированы обстрелом ТРЦ в Кременчуге
27 июня 2022 , 17:57Читати новину українською
Российские оккупанты попали в торговый центр в Кременчуге. Украинские звезды шокированы зверским поступком и призывают во внимание мировое сообщество.
27 июня российские захватчики произвели обстрел торгового центра в Кременчуге, где могло быть около тысячи человек. Украинские звезды не оставляют это без внимания, сообщает 24 канал.
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Звезды реагируют на обстрел Кременчуга
Владимир Остапчук
Кременчуг. Российские военные обстреляли торговый центр с сотнями мирных жителей внутри,
– написал ведущий и показал видео.
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