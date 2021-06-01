Украинские звезды поздравляют с Днем защиты детей: проникновенные кадры

В первый день лета, 1 июня, в мире отмечают День защиты детей. Это особый и важный праздник не только для детей, но и для их родителей. Украинские звезды, которые уже успели почувствовать всю ответственность и счастье родительства, поздравляют с прекрасным днем в социальных сетях. Что именно они пишут и какие кадры публикуют – смотрите в подборке Showbiz 24!

Детство - особое время для каждого человека. Хочется сполна насладиться им, ведь таких беззаботных лет больше не будет. А во взрослом возрасте люди стремятся вернуться в детские годы, забыть обо всех проблемах, прижаться к родителям, которые призывали не спешить жить. День защиты детей в очередной раз напоминает, что важно заботиться о потомках с первых минут жизни и воспитывать в них прежде всего людей.

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1 июня ленты социальных сетей наполнены трогательными сообщениями, адресованными детям. Что в этот день публикуют известные родители Украины - смотрите далее.

Украинские звезды поздравляют с Днем защиты детей

Светлана Тарабарова

"Возможно, только став родителями и впервые взяв на руки эту чистую, светлую душу, чувствуешь, насколько наши дети беззащитны и нуждаются в нашей любви. С Днем защиты детей! Обнимаем каждого!", - написала певица в публикации и поделилась проникновенными фотографиями с дочкой и сыном.

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Илона Гвоздева

"С Днем защиты детей! С первым днем лета! Берегите своих детей, всегда оставайтесь немного детьми, дарите им свою любовь, улыбку и делайте добрее", - написала танцовщица. Также Илона обнародовала серию красивых фотографий своей дочери.

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Джамала

"Так хочется защитить вас двоих. Так хочется защитить всех детей. Так хочется сделать все для вас. Так хочется, чтобы никогда и не нужно было всех защищать", - с нежностью написала исполнительница и поделилась чрезвычайно душевным видео, которым растрогала публику.

ONUKA

"С Днем защиты детей!", - лаконично написала в публикации звездная мама и поделилась новыми фотографиями маленького сына.

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Лилия Ребрик

"Дети - это сплошная любовь, нежность, забота. Конечно, дети - это и бессонные ночи, слезы, тревоги, иногда даже испорченные нервы. Но все эти проблемы - ничто по сравнению с тем, что нам дарят наши дети. Они учат нас любить, лучше чувствовать мир и шире его видеть, глубже понимать самих себя. Они тренируют наши терпение и выдержку.

Дети - это наше продолжение, воплощение наших лучших черт и настоящая красота. И мы, взрослые, должны их любить, лелеять, защищать и делать счастливыми! Моя Диана как-то сказала: "Я счастлива, потому что родилась в счастливой семье!". И мне так хочется, чтобы и она, и Поля пронесли это чувство через всю жизнь", - поделилась знаменитая мама двух прекрасных дочерей.

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Кристина Решетник

"Первый день лета. День защиты детей. Любить, защищать, наслаждаться каждым моментом. Хотим с парнями незабываемо провести лето. Чего и всем желаем!", - отметила многодетная мама.

Санта Димопулос

"Я искренне верю, что абсолютно все дети имеют право быть счастливыми и любимыми. И для меня нет большей чести и счастья, чем быть мамой моих нереальных детей", - призналась певица.

Наталья Денисенко

"День защиты детей. Для меня, защищать ребенка - это всегда быть на его стороне, чтобы не случилось. Очень часто дети не рассказывают чего-то родителям, потому что боятся, что они не поймут, будут ругать. Поэтому, считаю, очень важно дать ребенку понять, что в любой ситуации он любим и защищен. Просто встать на его сторону, обнять, когда на него жалуется учительница, когда он сделал шкоду. Сказать, что не он плохой, а действие, которое совершил. Родители - это именно та поддержка и опора, в которой ребенок должен быть абсолютно уверен. Любите детей!", - призвала актриса.

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Анастасия Приходько

"С Днем защиты детей! Это такой важный праздник! Мне, как маме, женщине и просто человеку всегда больно слышать о случаях, когда дети подвергаются нечеловеческим испытаниям. Слезы наворачиваются, хочется рыдать и сделать так, чтобы каждый ребенок в мире получал любовь, заботу и был здоровым.

Обнимайте своих детей чаще, не скупитесь на слова любви. Они заслуживают этого потому, что уже пришли в мир и подарили самое ценное, что у нас есть - материнскую любовь", - звездная мама тронула душевными словами и поделилась видео, где позировала вместе с тремя детьми.

Гайтана

"Нам нужно чаще мыслями возвращаться в свое детство, чтобы вспомнить, что приносила нам радость, что вдохновляло, а что приносило невыразимую боль, оставив "шрамы" на всю жизнь. И тогда нам не придется защищать своих детей от себя. С Днем защиты детей!", - написала певица и показала фотографию дочери.

Владимир Остапчук

Шоумен обнародовал несколько фото своих детей, подписал тремя эмодзи в виде красных сердечек.

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