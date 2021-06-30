Украинские звезды эмоционально отреагировали на феерическую победу сборной Украины: видео

Сборная Украину 29 июне совершила исторический прорыв и вошла в 1/4 финала Евро-2020. Среди украинских звезд оказалось немало болельщиков. Они напряженно наблюдали за игрой и эмоционально отреагировали на победу.

29 июня состоялся исторический поединок сборной Украины и команды Швеции. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу Украины, благодаря нападающему Артему Довбику. Эмоций не смогли сдержать ни футболисты, ни фанаты. Знаменитости также поддерживали сборную, наблюдали за игрой, болели и радовались победе.

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Украинские звезды отреагировали на матч Украина – Швеция

Злата Огневич

Певица поддержала сборную перед игрой: "Ребята, сегодня вся страна с вами! Вместе к победе. Болеем за Украину".

Ирина Федишин

Звезда записала видео в поддержку сборной Украины на одном из своих концертов.

Сборная Украины, сегодня миллионы сердец поддерживают Вас и верят в Вашу победу !!! Мы с Вами! Украина вперед,

– написала Федишин.

Катя Осадчая

Телеведущая смотрела матч по телевидению вместе с мужем Юрием Горбуновым. Он не сдерживал эмоций за кадром.

Невероятно! Наша сборная в четвертьфинале Евро-2020. Браво всем, кто боролся эту победу,

– написала Осадчая.

Юрий Горбунов

"Браво, Сборная Украины! Браво, Шевченко! Гордимся !! Любим !! Верим !! Гордость распирает! Мы в четвертьфинале! Какое наслаждение", – написал ведущий.

Святослав Вакарчук

Владимир Остапчук

Шоумен наблюдал за решающей игрой сборной Украины вместе с женой Кристиной Горняк и друзьями. Они радостно отреагировали на победу.

Монатик

Ольга Сумская

Актриса поздравила сборную с победой.

Потап

Рэпер не скрывал эмоций в подписи к публикации: "Спасибо, ребята. Плачу от счастья".

Григорий Решетник

"Нереальные и космические! Спасибо, Ребята! Самые !!! Наши !!! Украина, я люблю тебя".

Кристина Решетник