Знаки Зодиака могут многое сказать о человеке, его характере, положительных и отрицательных чертах. Это можно проследить на примере родных, знакомых и даже знаменитостей. Какие звезды украинского шоу-бизнеса представляют тот или иной знак зодиака и что о них известно – узнавайте в материале Showbiz 24!

Известные люди всегда привлекают внимание публики. А знаете ли вы, кем по знакам Зодиака являются ваши любимцы? Далее предлагаем ознакомиться с характеристиками всех знаков Зодиака и узнать, к каким из них относятся представители отечественного шоу-бизнеса.

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Украинские звезды и их знаки Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен – прирожденный лидер. Его основной особенностью является непоколебимая уверенность в себе и в правильности высказываний и решений. Спорить с людьми, которые являются представителями этого знака Зодиака, очень непросто. Поскольку Овен является первым знаком зодиакального круга, то символизирует зарождение жизни. Часто характер Овна сравнивают с характером младенца, поскольку для него на первом месте стоит собственное "Я". Овны часто не обращают внимания на чужие желания, однако очень придирчиво относятся к собственным.

Представители среди звезд: Монатик (1 апреля), Ирина Билык (6 апреля), MELOVIN (11 апреля).



Монатик, Билык, MELOVIN / Фотоколлаж Showbiz 24

Телец (21 апреля – 20 мая)

Телец – настойчивый и сильный, однако в компании он будет держаться в стороне и спешить покинуть неуютное место. Телец чувствует себя комфортно в кругу близких друзей и родных. Люди, которые рождаются под этим знаком Зодиака, уверенно стоят на своем и не меняют мнение. Если Телец в чем-то твердо убежден, то его трудно заставить изменить мнение. Обычно, он спокоен и уравновешен, однако в гневе, что бывает очень редко, действительно страшен.

Представители среди звезд: Надя Дорофеева (21 апреля), Настя Каменских (4 мая), Святослав Вакарчук (14 мая).



Дорофеева, Каменских, Вакарчук / Фотоколлаж Showbiz 24

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Близнецы – беспокойные. Они никогда не могут усидеть на месте, не приемлют условностей. Однако не ждут этого от собеседников. Близнецы всегда спешат, но все равно опаздывают. У людей этого знака Зодиака очень много знакомых, но мало настоящих друзей. Они любознательны и часто забывают, для чего вообще вышли из дома. Вещи, на которые другой человек может вообще не обратить внимание, способны заставить Близнеца изменить планы.

Представители среди звезд: Маша Ефросинина (25 мая), Оксана Муха (16 июня), Ксения Мишина (18 июня).



Ефросинина, Муха, Мишина / Фотоколлаж Showbiz 24

Рак (22 июня – 22 июля)

Рак – рьяно и осторожно идет к своей цели. Он предусмотрителен, никогда не отступает и в то же время не идет напролом. Рак всегда хорошо все обдумывает, умеет ждать и никогда не теряет своего шанса. Раки очень чувствительны, поэтому переживают неудачи крайне болезненно. Это одна из причин, почему они осторожны, ведь грусть может заставить опустить руки, что в жизни совсем не нужно.

Представители среди звезд: Сергей Притула (22 июня), Влад Яма (10 июля), Ада Роговцева (16 июля).



Притула, Яма, Роговцева / Фотоколлаж Showbiz 24

Лев (23 июля – 23 августа)

Лев любит быть в центре внимания. Его легко можно узнать по блеску в глазах и ленивой походке. У людей, которые родились под этим знаком Зодиака, действительно есть черты, присущие львам: безупречные манеры, ухоженность, величавость. Лев убежден, что знает, как действовать в той или иной ситуации, но при этом не считает себя лучше других. Львы часто могут вмешиваться со своими советами, поучениями, однако они действительно искренне хотят помочь.

Представители среди звезд: Наталья Могилевская (2 августа), Даша Астафьева (4 августа), Александр Пономарев (9 августа).



Могилевская, Астафьева, Пономарев / Фотоколлаж Showbiz 24

Дева (24 августа – 23 сентября)

Девы – ценители чистоты. Именно поэтому в их жилище всегда царит порядок. А еще они не могут усидеть без дела. Девы постоянно может быть чем-то заняты и часто даже не замечают, что убирают при гостях или же моют посуду. Люди этого знака Зодиака очень трудолюбивы, поэтому у них всегда много дел.

Представители среди звезд: Юрий Горбунов (24 августа), Джамала (27 августа), Катя Осадчая (12 сентября).



Горбунов, Джамала, Осадчая / Фотоколлаж Showbiz 24

Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы – противоречивы. Они меняются из-за капризов и изменчивости настроения. У активного и энергичного человека могут быть моменты полной апатии. Обычно такие дни даются Весам очень трудно. Часто Весы бывают в состоянии неопределенности. Это сказывается на их лице, поведении, мыслях. Тогда им трудно принимать решения.

Представители среди звезд: Владимир Остапчук (28 сентября), TAYANNA (29 сентября), Юлия Санина (11 октября).



Остапчук, TAYANNA, Санина / Фотоколлаж Showbiz 24

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион – воин. Он готов анализировать вопрос собеседника и дать на него конкретный, исчерпывающий ответ. Скорпионы очень правдивы и объективны в своих высказываниях. Иногда слова Скорпиона звучат как приговор, поскольку он, глядя в глаза, может сказать очень неприятные слова. Людей этого знака Зодиака любят или ненавидят, но никогда не игнорируют.

Представители среди звезд: Андре Тан (26 октября), Сергей Бабкин (7 ноября), Мишель Андраде (10 ноября).



Андре Тан, Бабкин, Андраде / Фотоколлаж Showbiz 24

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец – человек-праздник. Он почти всегда пребывает в приподнятом настроении и готов развеселить окружающих. Стрельцы всегда шутят, несут легкость и оптимизм. Стрелец способен говорить без перерыва, но в повседневной жизни это часто раздражает коллег, родных. Часто он не думает о том, что говорит, и может обидеть собеседника или сказать лишнее. Однако такие люди всегда искренни и правдивы.

Представители среди звезд: Ахтем Сеитаблаев (11 декабря), Оля Цибульская (14 декабря), Тарас Цимбалюк (16 декабря).



Сеитаблаев, Цибульская, Цимбалюк / Фотоколлаж Showbiz 24

Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог сначала кажется скромным, однако на деле демонстрирует твердую волю и несгибаемый характер. В достижении цели он имеет упорство дипломата. Козероги выглядят мягкими и податливыми. Они не идут напролом, а постепенно, спокойно и уверенно движутся к своей цели. Стараются как можно дальше держаться от конфликтов, тем не менее, когда все же не удается уйти от ссоры, сохраняют хладнокровие.

Представители среди звезд: Виктор Павлик (31 декабря), Оля Полякова (6 января), Злата Огневич (12 января).



Павлик, Полякова, Огневиіч / Фотоколлаж Showbiz 24

Водолей (21 января – 20 февраля)

Водолей всегда обращает внимание на мельчайшие детали. Он экстравагантный, независимый, свободолюбивый. Его нельзя заставить делать то, что не хочет, однако и никогда не будет вступать в конфликты. Если окружающие давят на него, он разворачивается и уходит прочь. В быту такие люди очень непредсказуемы. Им трудно придерживаться определенного ритма жизни, выполнять указания руководства и работать по графику. Но там, где Водолей может использовать собственный подход, ему нет равных.

Представители среди звезд: Тина Кароль (25 января), Елена Зеленская (6 февраля), Лилия Яма (18 февраля).



Кароль, Зеленская, Яма / Фотоколлаж Showbiz 24

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Рыбы – спокойные, мечтательные, загадочные. Их очень трудно разозлить. Они всегда уравновешены и смело берутся за то или иное дело. Чаще всего полагаются на судьбу, чувствуя покой и умиротворение. Сознательно Рыбы не стремятся к карьерным вершинам, деньгам, славе, однако если судьба подарит их, то Рыбы примут как должное и спокойно оценят.

Представители среди звезд: Ольга Фреймут (25 февраля), Виталий Козловский (6 марта), Юрий Андрухович (13 марта).



Фреймут, Козловский, Андрухович / Фотоколлаж Showbiz 24