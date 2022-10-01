От "Повстань, народе мій" до "Ех, яблучко": пять украинских песен, которые цинично украла Россия

В Центре противодействия дезинформации еще раз доказали, что россияне бесцеремонно разворовывают не только украинские земли, но и искусство. В сети представили пять песен, которые оккупанты выдают за свои.

Среди них и романсы, и даже повстанческие песни. Так, например, как проявление "исконно русского искусства" был выпущен гимн соцреалистической эпохи "Вставай, страна, огромная". На самом деле, это песня Криворожских повстанцев УНР, написанная в 1919 году. Ее украл российский поэт Василий Лебедев-Кумач, которого еще при жизни обвиняли в злостном плагиате.

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Украинские песни, которые украли россияне

"Повстань, повстань, народе мій" – "Вставай, страна, огромная".

"В саду осіннім айстри білі" – "Вот кто-то с горочки спустился".

"Ех, яблучко" – "Эх, яблочко!".

"Ой мороз, мороз, не студи мене" – "Ой мороз, мороз, не морозь меня".

"Чуєш мій друже, славний юначе" – "Смело мы в бой пойдем за власть советов".

Помните! Россия – страна-мародер, которая системно грабит своих соседей,

– напомнили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним, что россияне нагло воруют у нас не только классические произведения, но и современные песни. Так, например, оккупанты перевели песню Скрябина "Мам" на русский язык, не меняя ни текст, ни музыку. Это же повторилось с хитом группы "Океан Эльзы" – "Не твоя війна".

в июне россиянам прилетела "ответочка". Тиктокер из Ужгорода глумился над оккупантами, абсурдно перепевая русские хиты на украинском языке. Вирусным стал его кавер на трек МакSим "Знаешь ли ты". В исполнении парня он прозвучал так: "Знаєш чи ти, вздівж нічних доріг йшла бісяком, не жаліючи ніг".