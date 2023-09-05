Украинская блоггерша цинично назвала воинов ВСУ "мясом" и призвала власть к переговорам

На днях популярная украинская блоггерша Татьяна Коряк, известная под ником Корячка, попала в громкий скандал. Это произошло из-за ее высказываний о войне в Украине и военных.

Ранее инфлюенсер жила в Харькове, снималась в украинских шоу и у нее есть значительная часть аудитории из Украины. Недавно она решила сказать свое мнение о войне, что вызвало волну критики и негатива от украинцев.

Интересно Из блондина в эпатажный брюнет: как менялся победитель "Х-Фактора 6" и Нацотбора MELOVIN

Украинская блоггерша попала в громкий скандал

Татьяна с мужем и дочерью находится за границей и публикует оттуда фото. Это возмутило одну из ее подписчиц. Она отметила, что следует уважать других людей, которые сейчас ждут родных с войны. Блогерша ответила ей, что якобы не понимает хейта в свою сторону, поскольку не она отправляет мужчин воевать и не должна страдать, когда у кого-то сложный период в жизни. К тому же Корячка сказала, что никогда бы не пошла воевать и убивать других людей, будь она мужчиной, поскольку "это грязные игры, в которые людей вовлекают политики".

Если бы все думали, как я, то войны не было бы,

– сказала инфлюенсер.

Она подчеркнула, что ей жалко украинский народ, который исчезает. Блогерша также отметила, что она за мир и лучше все решать переговорами. По ее мнению, у военных нет шансов.

"Количество воинов ничего не решит! Кого они сейчас набирают? Мужчин без опыта? Мясо? Чтобы что? У воинов нет шансов! Тупо геноцид народа! Мне жаль наш исчезающий народ. Неужели нельзя переговорами все решить?", – написала Татьяна.