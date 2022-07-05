"Я не веселюсь, я отдыхаю": украинка поставила Баскову неудобный вопрос в Турции

Российский артист и пропагандист Николай Басков отправился отдыхать в Турцию. Там ему встретилась украинка, которая спросила, хорошо ли ему идет отпуск, когда Россия в это время бомбит Украину.

Инцидент произошел на одном из турецких курортов, куда Басков прилетел с двумя подругами. На видео можно, как он пляшет и веселится под музыку.

К слову Ему нужно быть у "кормушки", – Данилко объяснил, почему Басков так хвалит Путина за войну

В этот момент к нему подошла украинка и спросила:

"Я хотела вам сказать, что я из Украины, и Россия сейчас бомбит мою страну каждый день, а вы здесь веселитесь. Скажите, как вам, это нормально?"

Я отдыхаю, а не веселюсь,

– ответил Баском с несколько озадаченным видом.

"Все понятно. Слава Украине!" – воскликнула украинка вслед.

Как сообщили в "Главреде", Басков остановился на полуострове Датча, в бухте d-Maris. Это 7-звездочный отель с роскошным рестораном, куда россиянин привел свою женскую компанию.

Басков и отношение к войне