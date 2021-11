Украинка Таня Муиньо получила награду MTV EMA 2021 вместе с Эдом Шираном и Måneskin

Украинский режиссер Таня Муиньо, которая в этом году создала видеоклип для популярного исполнителя Lil Nas X, завоевала еще одну музыкальную награду-MTV Europe Music Awards 2021! Вместе с исполнителем и командой она победила в номинации "Лучшее музыкальное видео года".

Церемония награждения премиями MTV EMA 2021 состоялась в воскресенье, 14 ноября, в Венгрии. На события собрались первые звезды музыкальной индустрии: Рита Ора, группа Måneskin, Эд Ширан, группа Imagine Dragons и десятки других. Отметим, что Эд Ширан стал лучшим артистом года, Måneskin – лучшей рок-группой, а вот скандальный клип Lil Nas X "MONTERO" завоевал награду "Лучшее видео года". Самого исполнителя и его команды на премии не было.

Таня Муиньо отреагировала на победу в MTV EMA 2021 года лаконичным сторис.



Таня Муиньо с командой победила в номинации "Лучшее видео года" / Фото из инстаграм-сторис режиссера

Какие еще награды получила украинский режиссер в 2021-м?

Муиньо с командой получили награды MTV VMA 2021 в трех номинациях за клип MONTERO — "Лучший режиссер", "Лучшее видео" и "Лучшие визуальные эффекты".

Недавно она получила награду Лучший режиссер на UK Music Video Awards 2021 в Лондоне, став первой женщиной-режиссером, что победила в этой номинации.

Lil Nas X-MONTERO: смотреть видео онлайн

