В Украине выбрали новую Mrs Ukraine International: кто завоевал престижный титул

Конкурс красоты Mrs. Ukraine International выбрал новую обладательницу короны – ею стала многодетная мама из Днепра Татьяна Ровная. 33-летняя женщина стала самой красивой замужней конкурсанткой в 2021 году.

Престижный конкурс Mrs. Ukraine International состоялся 27 мая в Киеве. Из всех 24-х участниц шоу победу одерживала 33-летняя психолог и многодетная мама из Днепра Татьяна Ровная.

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В этом году корону новой победительнице вручали национальный директор Mrs. Ukraine International – Яна Луцкая, а также прошлогодняя победительница конкурса Виктория Файнблат. ⠀

Мы верим, что Татьяна Ровная и прошлогодняя королева Виктория Файнблат достойно представят Украину на международном уровне в Америке!

– говорится в сообщении.

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Реакция победительнице конкурса

В своем инстаграме Татьяна Ровная уже отреагировала на победу в конкурсе

"Поздравляю вас, мои дорогие подписчики, в статусе королевы! Благодарна каждому за поддержку и веру в меня, я получила такое количество поздравлений и добрых слов, хочу каждом взамен сказать "Спасибо". На мне теперь лежит ответственная миссия – представить уже в июле Украину на международной арене в США! Спасибо конкурсу красоты Mrs. Ukraine International за возможность заявить о себе на главной сцене страны, вдохновить каждую женщину и вселить веру, что украинки действительно уникальные", – написала обладательница короны.

Что интересно, из-за прошлогодней отмены конкурса в США в 2021 году на шоу отправятся сразу две королевы – Татьяна Ровная и Виктория Файнблат.



Татьяна Ровная – новая Mrs. Ukraine International 2021 / Фото из инстаграма Татьяны Ровной

Что известно о Mrs. Ukraine International 2021 – Татьяна Ровной

На сайте конкурса о победительнице конкурса красоты сообщают, что она имеет два высших образования – юридическое и психологическое, а также получает третье в области государственного управления. Она также интересуется дизайном интерьеров.

Женщина родилась в Днепре и уже 16 лет живет в счастливом браке с мужем. Вместе с ним она воспитывает троих детей – 14-летнего Станислава, 11-летнюю Злату и 5-летнего Любомира. Татьяна Ровная и ее муж убеждены – "счастливые дети – счастливые родители".



Семья Татьяны Ровно / Фото из инстаграма Татьяны Ровной

Татьяна Ровная и ее муж занимаются бизнесом: они вместе занимаются развитием торгового направления в сфере поставок агробизнеса и современными финансами с технологией блокчейн, совместно владеют логистической компанией, занимаются продвижением украинских IT-стартапов в Калифорнии, а также возглавили технический стартап в Австрии. В будущем Татьяна мечтает создать женскую политическую партию. Своим вдохновителем победительница конкурса Mrs. Ukraine International она считает образ украинской женщины, "которая даже в самые трудные времена находит желание жить, творить, любить, рожать, воспитывать детей и осуществлять свои мечты".

Участие в конкурсе Татьяна Ровная рассматривала как возможность достойно представить Украину на международном уровне, так как она убеждена, что успешные украинские женщины создают лучший имидж для нашей страны и популяризировать ее только с выгодной стороны.