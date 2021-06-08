В Украине нет рынка и звезд, – продюсер Боднарчук оскандалился заявлением о шоу-бизнесе

Одиозный украинский режиссер и продюсер Олег Боднарчук, который живет и работает в России, оскандалился заявлением об украинском шоу-бизнесе. Мужчина раскритиковал его из-за "отсутствия конкуренции и рынка, слабой экономики и журналистики", сравнив с российским, где все это якобы есть.

Украинский продюсер недавно стал постановщиком номеров на российской премии "Муз-ТВ", которая состоялась 4 июня во Москве. В целом он часто бывает в стране-агрессоре России и устраивает там шоу для российских звезд. Он также является продюсером украинского исполнителя ALEKSEEV, а в 2019 году открыл в Киеве школу режиссеров-постановщиков, согласно данным "Википедии".

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После проведения премии в Москве Боднарчук дал интервью, где на вопрос журналиста "Почему у нас так все пресно и скучно?", он ответил, что в Украине отсутствует конкуренция.

"Когда в шоу-бизнесе звезд по несколько на квадратный метр и все они очень острохарактерные, каждый со своей позицией, принципами и они сражаются за небольшое количество мест на Олимпе, происходят вот такие столкновения, конфликты, борьба (речь идет о скандале с Моргенштерном на премии, – Showbiz 24). И люди любят это, наблюдают за этим. А в Украине звезд не очень много. Да и рынка особо нет, и экономика слаборазвитая, и светской журналистики как таковой нет, и глянца нет, поэтому все очень тихо и скучно", – прокомментировал продюсер.

Он также добавил, что таких шоу как "Муз-ТВ" в Украине нет, потому что это дорого – один номер может стоить в России около 50 тысяч долларов. В Украине, по его словам, этого никто себе не может позволить. "Но наши берут душевностью, смыслом, оригинальностью", – добавил постановщик российской премии.

На вопрос журналиста, когда в Украине премии станут такими же шоу, как в России, Бондарчук ответил, что тогда, "когда наши артисты прекратят строить из себя идеальных, святых, неприкосновенных божеств".

Когда у нас появится светская журналистика, когда наши журналисты перестанут заниматься перепечаткой пресс-релизов, а каждое появление звезды перестанет превращаться в какой-то рекламный трюк или рекламное событие. Когда появится реальная конкуренция, когда появится какая-то самоирония, мудрость. Вот тогда,

– сравнил Бондарчук украинский и российский шоу-бизнесы.

Одиозный режиссер подытожил, что в Украину работать его изредка зовут, потому что "особых возможностей нет". Но он не скрывает, что "разбалован большими бюджетами".

Кто из украинских звезд был номинирован на премию "Муз-ТВ" в Москве