Скандальная София Стужук поплатилась за пророссийскую позицию: украинцы сорвали ее мероприятие

Скандальная блоггерша София Стужук, молчащая о войне в Украине, захотела провести спортивное мероприятие в Варшаве. Однако украинцы вышли на протест и отменили это событие.

Блогерша начала жаловаться в соцсети и заявила, что это сделали из-за зависти. Стужук рассказала об инциденте в своем телеграмме.

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Украинцы отменили мероприятие Стужук

Скандальная блоггерша планировала провести в парке тренировку вместе с подписчиками. Однако находящиеся в Польше украинцы не позволили этого сделать.

Они вышли с плакатами против Софии Стужук, которая давно показала свою пророссийскую позицию и до сих пор молчит о войне в Украине.



София Стужук показала фото из протеста / Фото с ее телеграммы

Зато блоггер так и не поняла, почему украинцы сорвали ее спортивное мероприятие. Стужук подумала, что это не потому, что она молчит о войне, а потому, что ей якобы "завидуют".

Чем оскандалилась София Стужук