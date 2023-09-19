Скандальная София Стужук поплатилась за пророссийскую позицию: украинцы сорвали ее мероприятие

19 сентября 2023, 18:43
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София Стужук

Скандальная блоггерша София Стужук, молчащая о войне в Украине, захотела провести спортивное мероприятие в Варшаве. Однако украинцы вышли на протест и отменили это событие.

Блогерша начала жаловаться в соцсети и заявила, что это сделали из-за зависти. Стужук рассказала об инциденте в своем телеграмме.

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Украинцы отменили мероприятие Стужук

Скандальная блоггерша планировала провести в парке тренировку вместе с подписчиками. Однако находящиеся в Польше украинцы не позволили этого сделать.

Они вышли с плакатами против Софии Стужук, которая давно показала свою пророссийскую позицию и до сих пор молчит о войне в Украине.


София Стужук показала фото из протеста / Фото с ее телеграммы

Зато блоггер так и не поняла, почему украинцы сорвали ее спортивное мероприятие. Стужук подумала, что это не потому, что она молчит о войне, а потому, что ей якобы "завидуют".

Чем оскандалилась София Стужук

  • Блогерша еще до начала войны продемонстрировала свою пророссийскую позицию и называла себя "русской".
  • Когда началось российское вторжение 24 февраля 2022 года, Стужук уехала в Латвию и ничего не комментировала. Впоследствии блогерша закрыла свои соцсети для украинцев. В Украину она не собирается возвращаться.
  • В ее именных-гивевеях принимают участие российские блоггеры, поддерживающие войну в Украине. Также на пятом месяце войны Стужук рекламировала представителей страны-террориста.
  • Раньше София Стужук даже нашла "оправдание" массированному удару по Украине. По мнению блоггерши, Россия запустила ракеты на города из-за того, что украинцы радовались ударам по Крымскому мосту.
Автор: Марія Бондар