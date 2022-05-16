Украинцы гибнут за свободу, – Барских произнес мощную речь перед Billboard Music Awards

Экс-гастролер Макс Барских полетел в США, чтобы рассказать о войне на музыкальной конференции перед премией Billboard Music Awards 2022. Украине там был посвящен отдельный блок – Don't Fuck With Ukraine, под названием последнего трека певца.

Макс Барских хоть и служит в Вооруженных Силах Украины, но полетел в Лас-Вегас рассказывать миру правду о войне в Украине, передает его пресс-служба. Свою мощную речь он произнес на Billboard MusicCon, которая состоялась перед престижной премией Billboard Music Awards. Перед журналистами артист предстал в милитари и с сине-желтым флагом на плече. Украинские флаги были и в зале.

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Речь Макса Барских перед премией Billboard Music Awards

Прежде всего, я хотел бы поблагодарить каждого, каждого из вас за поддержку Украины, что вы здесь для того, чтобы послушать нашу историю. Это очень важно, потому что вы знаете, что каждый день украинцы гибнут в борьбе за свободу против нацизма, который несет режим Путина. Очень важно говорить об этом, писать об этом, вспоминать об этом. Таким образом вы будете помогать украинцам, будете спасать жизни,

– заявил Макс Барских на Billboard MusicCon.

"Я знаю, насколько тяжело миру поддерживать постоянное информационное напряжение в течение трех месяцев подряд. Но очень важно, чтобы каждый человек на земле знал, что происходит на самом деле. Поэтому каждый вопрос, каждое упоминание в СМИ важно именно сейчас, в момент, когда война в Украине перешла в затяжную изнурительную фазу. Спасибо за возможность быть услышанным", – добавил певец в инстаграме.

Макс Барских на конференции перед Billboard Music Awards 2022 / Фото из пресс-службы певца

Макс Барских не только призвал мир не привыкать к войне в Украине, но и ответил на вопросы иностранных журналистов – рассказал, как 24 февраля проснулся от звонка сестры, как россияне насилуют женщин, детей и беспощадно трощат заблокированный завод "Азовсталь" в Мариуполе, что вступил в ВСУ и мечтает о карьере в США после победы в войне.

Об утре 24 февраля: "Около пяти утра мне позвонила сестра в слезах со словами: "Это началось". Я не мог поверить собственным ушам, но по всей Украине уже были слышны взрывы";

"Около пяти утра мне позвонила сестра в слезах со словами: "Это началось". Я не мог поверить собственным ушам, но по всей Украине уже были слышны взрывы"; О зверствах россиян в Украине и "Азовстали" в Мариуполе: "Это не просто война между Россией и Украиной, это война между добром и злом. Те преступления, которые творят российские военные, не вкладываются в голову: они насилуют женщин и детей. Даже сейчас, пока мы разговариваем, они продолжают бомбить "Азовсталь" в Мариуполе, где прячутся жители города и тяжело ранены. У этих людей заканчивается еда, медикаменты, вода";

"Это не просто война между Россией и Украиной, это война между добром и злом. Те преступления, которые творят российские военные, не вкладываются в голову: они насилуют женщин и детей. Даже сейчас, пока мы разговариваем, они продолжают бомбить "Азовсталь" в Мариуполе, где прячутся жители города и тяжело ранены. У этих людей заканчивается еда, медикаменты, вода"; О карьере после победы: "Надеюсь, что на этих рынках для меня найдется место. Уже сейчас я работаю над музыкой, несмотря на сложность найти хоть какое-то вдохновение. Но та сила, которую я вижу в украинских людях, вдохновляет меня, чтобы продолжать писать, говорить о том, что происходит на самом деле".

что на конференции перед Billboard Music Awards 2022 Макс Барских исполнил песню "Буде весна" , которую написал в первые дни войны и планирует закончить после победы Украины.

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