Украина уничтожит всех, кто сюда придет, – Полякова еще раз призвала белорусов не воевать
Источник:Инстаграм певицы
Украинский шоубиз принимает большое участие в информационной войне против российского врага. Певица Оля Полякова в очередной раз обратилась к своей белорусской аудитории и призвала военных не "быть пушечным мясом", которое хочет использовать в своих целях диктатор Путин.
Армия российских оккупантов очень ослабла после "встреч" с украинскими защитниками. Поэтому Путин желает втянуть в войну третью сторону – Беларусь. Уже многие украинские звезды призвали военных этой страны не поддерживать решение Лукашенко и всяческими способами игнорировать приказы.
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Оля Полякова записала видеообращение в своем инстаграме и обратилась к белорусам, чтобы "предотвратить неизбежную беду". Женщина очень обеспокоена вероятным нападением Беларуси на Украину, но заверила, что украинцы будут защищать свою землю до последнего вздоха.
"Народ будут бросать в кровавую бойню, ведь Украина доказала, что будет уничтожать всех, кто сюда придет. Белорусов никто жалеть не будет", – заявила Полякова.
Также исполнительница отметила отсутствие боевого опыта у военных Беларуси и то, что у белорусов вообще нет каких-либо причин воевать в Украине.
Это не ваша война, все белорусские солдаты должны отказаться воевать. Пусть воюет Коля Лукашенко, его сын (сын Александра Лукашенко – 24 канал). Почему он должен наслаждаться жизнью и огромными украденными деньгами, а вы должны идти воевать и умирать,
– сказала Полякова.
Исполнительница призвала жителей Беларуси, особенно женщин выходить на протесты, публиковать информацию в социальных сетях и вообще делать хоть что-то, чтобы сохранить жизнь своим мужчинам.