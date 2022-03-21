Украина уничтожит всех, кто сюда придет, – Полякова еще раз призвала белорусов не воевать

Украинский шоубиз принимает большое участие в информационной войне против российского врага. Певица Оля Полякова в очередной раз обратилась к своей белорусской аудитории и призвала военных не "быть пушечным мясом", которое хочет использовать в своих целях диктатор Путин.

Армия российских оккупантов очень ослабла после "встреч" с украинскими защитниками. Поэтому Путин желает втянуть в войну третью сторону – Беларусь. Уже многие украинские звезды призвали военных этой страны не поддерживать решение Лукашенко и всяческими способами игнорировать приказы.

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Оля Полякова записала видеообращение в своем инстаграме и обратилась к белорусам, чтобы "предотвратить неизбежную беду". Женщина очень обеспокоена вероятным нападением Беларуси на Украину, но заверила, что украинцы будут защищать свою землю до последнего вздоха.

"Народ будут бросать в кровавую бойню, ведь Украина доказала, что будет уничтожать всех, кто сюда придет. Белорусов никто жалеть не будет", – заявила Полякова.

Также исполнительница отметила отсутствие боевого опыта у военных Беларуси и то, что у белорусов вообще нет каких-либо причин воевать в Украине.

Это не ваша война, все белорусские солдаты должны отказаться воевать. Пусть воюет Коля Лукашенко, его сын (сын Александра Лукашенко – 24 канал). Почему он должен наслаждаться жизнью и огромными украденными деньгами, а вы должны идти воевать и умирать,

– сказала Полякова.

Исполнительница призвала жителей Беларуси, особенно женщин выходить на протесты, публиковать информацию в социальных сетях и вообще делать хоть что-то, чтобы сохранить жизнь своим мужчинам.