Украина просит навсегда выдворить Россию из конкурса красоты "Мисс Вселенная"

Мир наложил на Россию мощные культурные санкции, тогда как конкурс красоты "Мисс Вселенная" до сих пор медлит. Оргкомитет Украины обратился к международному руководству с требованием лишить россиянок возможности бороться за корону.

Президент "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова призналась, что за последние несколько дней получила сотни сообщений с просьбой обратить внимание конкурсов красоты на то, Россия – страна-агрессорка, поэтому ее представительницы не должны бороться за титул самой красивой. Как выяснилось, руководство "Мисс Вселенная" уже рассматривает эту инициативу.

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Россию могут выдворить из конкурса красоты "Мисс Вселенная"

Россия не должна участвовать в этом конкурсе уже никогда, потому что это возмутит большое количество стран, которые не хотят видеть российскую представительницу рядом с собой.

– заявила Анна Филимонова.

Она отметила, что президент конкурса "Мисс Вселенная" Пола Шугарт с первого дня войны поддерживает украинский народ. Ее организация делала много благотворительных взносов и помогала информационно. Анна Филимонова уверена, что "наверху" примут правильное решение и навсегда выдворят Россию из конкурса.

"Надеемся, что Россию все же лишат участия в "Мисс Вселенная", а вас хочу поблагодарить за то, что вы помогаете нам в борьбе за справедливость, за то, чтобы лишить всемирное зло участия в международных мировых событиях", – добавила президент "Мисс Украина Вселенная".

Обращение президента "Мисс Украина Вселенная" Анны Филимоновой: видео

представители "Мисс Украина Вселенная" напоминают, что все девушки, желающие сразиться за корону, должны иметь. В 2021 году титул самой красивой получила 27-летняяиз Днепра.

Полный текст публикации "Мисс Украина Вселенная":

За последние несколько дней Оргкомитет "Мисс Украина Вселенная" как представитель крупнейшего мирового конкурса красоты Miss Universe в Украине получил сотни сообщений от украинцев с требованием лишить представительниц страны-агрессора России возможности участия в международных конкурсах красоты.

В своем официальном обращении президент "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова отметила, что она полностью поддерживает эту позицию. Торопимся сообщить вам, что руководство Miss Universe проинформировано о нашей инициативе. Мы уверены, что наши партнеры из "Мисс Вселенная" примут правильное решение.

Также хотим отметить, что Пола Шугарт – президент конкурса "Мисс Вселенная" – с самого начала была на связи с Оргкомитетом и поддерживала народ Украины. Их организация делала большое количество благотворительных взносов и помогала информационно, размещая на своих ресурсах памятки о том, как иностранцы могут помочь Украине.

Добавим также, что по правилам "Мисс Украина Вселенная" участвовать в конкурсе и представлять Украину на Мiss Universe имеют право исключительно девушки, владеющие украинским гражданством. Спасибо за помощь в борьбе за справедливость!