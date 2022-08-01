Украина примет участие в Детском Евровидении-2022
Источник:Общественное
В этом году Украина примет участие в детском Евровидении, которое состоится 11 декабря в Ереване. В скором времени Общественное объявит прием заявок на национальный отбор.
20-й Детский песенный конкурс Евровидение пройдет в Армении. В прошлом году победила 14-летняя представительница этой страны – Малена.
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Украина поедет на Детское Евровидение-2022
Общественное объявило, что в декабре Украина отправится на Детское Евровидение. В скором времени начнется прием заявок на участие в конкурсе с собственной оригинальной песней.
Напомним, в 2021 году Украину представляла Елена Усенко с песней "Важіль". Тогда она заняла 6 место.
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Евровидение-2023 примет Великобритания
Хотя Украина победила на взрослом Евровидении-2022, однако в следующем году конкурс пройдет в Великобритании, занявшей 2 место.
Министр культуры Александр Ткаченко рассказал, что конкурс хотя и состоится в Великобритании, но с украинским контекстом: "BBC берется сделать все, чтобы присутствие Украины на конкурсе было не просто заметным, а очевидным. Это ведущие, видеоролики, посвященные Украине, а также имеет быть общая креативная группа BBC и представителей НЦТУ, чтобы готовить этот конкурс".