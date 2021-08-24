Украина – это мы: праздничная подборка патриотических песен

24 августа Украина празднует День Независимости! Вся страна объединяется и в очередной раз напоминает, что она суверенная, свободная, неделимая. Этим лейтмотивом пронизано немало песен известных отечественных артистов, которые развивают культуру и знакомят мир с Украиной.

По случаю важного для украинцев праздника редакция Showbiz 24 подготовила подборку песен, который наполнят этот день праздничным настроением, патриотичностью и верой в лучшее будущее!

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Украинские звезды в песнях часто рассказывают о судьбе родной земли. Ради обретения независимости Украине пришлось пройти много испытаний. Но наш народ никогда не сдавался и верил в светлое будущее. Это можно услышать в хитах Тины Кароль, Андрея Кузьменко, группы "Мэри" и многих других исполнителей, которые с любовью и уважением прославляют родину.

Многие треки уже давно стали знаковыми для нашего государства. Среди них – "Україна – це ти" (Тины Кароль), "Сам собі країна" ("Скрябин"), "Молитва за Україну ("Дзидзьо"). Они написаны в разное время, но у всех один смысл – любовь к Украине и ее народу.

24 августа 1991 года навсегда оставило след в истории страны. Поэтому в 30 годовщину провозглашения независимости Украины слушаем песни, которые объединяют. Они грустные и веселые, потому что и история наша была и есть разной. Митинги, революции, война – это также часть нашего прошлого и настоящего, без которых нет будущего. Помните, что это будущее – за нами!

Подборка песен ко Дню Независимости

Тина Кароль и "Голос. Дети" – "Україна – це ти": смотрите видео онлайн

KHAYAT – "Гімн землі": слушайте песню онлайн

"Мері" – "Я з України": смотрите видео онлайн

"Скрябин" – "Сам собі країна": слушайте песню онлайн

СКАЙ – "Україно": смотрите видео онлайн

Дзидзьо – "Молитва за Україну": смотрите видео онлайн

Тема Паучек – "Єдина країна": смотрите видео онлайн

Наталья Валевская – "Я люблю Україну": смотрите видео онлайн

Светлана Тарабарова – "Повертайся живим": смотрите видео онлайн

Джамала & TAYANNA: – "Моя земля": слушайте песню онлайн

"Нумер 482" – "Добрий ранок, Україно": смотрите видео онлайн

Ирина Федишин – "Україна": слушайте песню онлайн

"Океан Эльзы" – "Не твоя війна": смотрите видео онлайн