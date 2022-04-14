Уйдёт из моря русский яд, – Коля Серга посвятил стих крейсеру "Москва", который потопили ВСУ

Ночью 13 апреля Вооруженные Силы Украины ударили по ракетному крейсеру "Москва", атаковавшему остров Змеиный. По нему выпустили две ракеты "Нептун", и он затонул. Коля Серга даже посвятил этому историческому событию стихотворение.

33-летний Коля Серга служит в ВСУ в Одесской области, поэтому особенно радуется триумфу украинских военных. После официальных подтверждений, что крейсер "Москва" отправился туда, куда его послали пограничники из Змеиного, он написал стихотворение.

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Свою остро сатирическую поэзию звездный защитник создал по мотивам произведения Михаила Лермонтова "Бородино". Оно известно строчками о сожженной Москве, которую захватила французская армия во главе с Наполеоном.

Сегодня один из российских военных кораблей, а именно флагман "Москва", напоролся на украинский х*й, даже на два. К этому события мы с Лермонтовым написали оду,

– саркастически подписал Коля Серга.

Коля Сегра зачитал стихотворение о затопленном крейсере "Москва": видео

Стихотворение Коли Серги о крейсере "Москва"

Скажи-ка, дядя, ведь недаром,

"Москва", спаленная пожаром была моллюскам отдана.

Ракеты, пушки боевые,

да говорят ещё какие!

Теперь во власти Нептуна.

Проколот борт насквозь трезубцем,

Матросы в суматохе ссутся,

Шугаясь взрывов в тишине.

Толпой бегут в ворота рая,

А Бог им чётко отвечает,

Что "на х*й, это не ко мне".

А за москвой "победоносец",

Уткнёт в песок под морем носик,

Драматургично, как в кино,

"калининград" и остальные,

Друг с другом тесно, как родные,

Украсят филигранно дно.

Затопим злобные корыта,

И будет горизонт открытым,

Уйдёт из моря русский яд.

А к лету кончатся замесы,

И станут берега Одессы

Столицей дайвинга, друзья!