Уйдёт из моря русский яд, – Коля Серга посвятил стих крейсеру "Москва", который потопили ВСУ
Источник:инстаграм Коли Серги
Ночью 13 апреля Вооруженные Силы Украины ударили по ракетному крейсеру "Москва", атаковавшему остров Змеиный. По нему выпустили две ракеты "Нептун", и он затонул. Коля Серга даже посвятил этому историческому событию стихотворение.
33-летний Коля Серга служит в ВСУ в Одесской области, поэтому особенно радуется триумфу украинских военных. После официальных подтверждений, что крейсер "Москва" отправился туда, куда его послали пограничники из Змеиного, он написал стихотворение.
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Свою остро сатирическую поэзию звездный защитник создал по мотивам произведения Михаила Лермонтова "Бородино". Оно известно строчками о сожженной Москве, которую захватила французская армия во главе с Наполеоном.
Сегодня один из российских военных кораблей, а именно флагман "Москва", напоролся на украинский х*й, даже на два. К этому события мы с Лермонтовым написали оду,
– саркастически подписал Коля Серга.
Коля Сегра зачитал стихотворение о затопленном крейсере "Москва": видео
Стихотворение Коли Серги о крейсере "Москва"
Скажи-ка, дядя, ведь недаром,
"Москва", спаленная пожаром была моллюскам отдана.
Ракеты, пушки боевые,
да говорят ещё какие!
Теперь во власти Нептуна.
Проколот борт насквозь трезубцем,
Матросы в суматохе ссутся,
Шугаясь взрывов в тишине.
Толпой бегут в ворота рая,
А Бог им чётко отвечает,
Что "на х*й, это не ко мне".
А за москвой "победоносец",
Уткнёт в песок под морем носик,
Драматургично, как в кино,
"калининград" и остальные,
Друг с другом тесно, как родные,
Украсят филигранно дно.
Затопим злобные корыта,
И будет горизонт открытым,
Уйдёт из моря русский яд.
А к лету кончатся замесы,
И станут берега Одессы
Столицей дайвинга, друзья!